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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Британія і ЄС готують нове стратегічне партнерство з підтримкою України і вільної торгівлі

 

Велика Британія та Європей Союзу наближаються до підписання угоди, що обіцяє "нове стратегічне партерство" між сторонами та, серед іншого, підкреслює підтримку територіальної цілісності України, Паризької кліматичної угоди та принципів вільної і відкритої торгівлі.

Про це пишуть Politico та Reuters, які ознайомилося із витоком проєкту документа, передає "Європейська правда".

Як свідчать витоки проєкту документа, сторони обіцяють створити "нове стратегічне партнерство" між Лондоном і Брюсселем, засноване на "підтримці глобальної економічної стабільності та нашій взаємній прихильності до вільної та відкритої торгівлі".

Проєкт угоди між Великою Британією та ЄС, датований 25 квітня, є одним із кількох документів, що готуються напередодні саміту 19 травня. Цей саміт розглядають як ключовий момент у перезавантаженні постбрекзитних відносин.

Як зазначається, офіційні особи також ведуть переговори щодо угод між Британією та ЄС у сферах оборони й безпеки, рибальства та енергетики, а також про "спільне розуміння" тем, які охоплять інтенсивні переговори щодо перезавантаження відносин протягом цього року.

У проєкті документа також йдеться про вторгнення Росії в Україну, ситуацію на Близькому Сході та проблему нерегулярної міграції.

Обидві сторони зобов'язуються "надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку" Києву, а також висловлюють "відданість забезпеченню постійного припинення вогню в Газі, звільненню всіх заручників та збільшенню обсягів гуманітарної допомоги".

"Ми підтвердили нашу постійну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в проєкті.

Як передає агентство, документ також містить розділ, у якому обидві сторони підтверджують свою прихильність "багатосторонньому співробітництву", включно з підтримкою Статуту ООН, Європейської конвенції з прав людини та інших міжнародних угод.

Лондон і Брюссель також підтверджують "прихильність міжнародному розвитку та визнання його важливості як ключового елементу наших відносин" - особливо на тлі значного скорочення британських витрат на міжнародну допомогу через фіскальні обмеження, тоді як витрати на оборону зросли.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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