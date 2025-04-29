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АНАЛІТИКА

Мита Трампа створюють ризик дефіциту електроніки у США — Pegatron

 

Тайванська компанія Pegatron, один із ключових постачальників Apple і Dell, заявила, що мита президента Дональда Трампа створюють невизначеність на ринку США й загрожують дефіцитом споживчої електроніки, пише Reuters.

За словами голови Pegatron Т. Х. Тунга, через постійні зміни в митній політиці американські ритейлери не можуть ухвалювати рішення щодо замовлень, що може призвести до порожніх полиць у магазинах вже через кілька місяців.

Нещодавно Трамп тимчасово призупинив частину тарифів проти Вʼєтнаму, Індонезії та Індії - країн, де у Pegatron розташовані виробництва. Проте загальне 10% мито на імпорт до США залишається чинним, і це стримує імпортерів від збільшення поставок. Тунг вважає, що підприємці можуть утримуватися від активних дій, очікуючи можливого повного скасування тарифів.

Водночас Тунг наголосив, що Pegatron не змінюватиме свої довгострокові стратегії через короткострокові торговельні обмеження. Компанія продовжує диверсифікацію виробничих потужностей, розширюючи присутність у Південно-Східній Азії та Мексиці. Він також додав, що рішення щодо нових виробничих майданчиків ухвалюються у співпраці із замовниками.

За словами Тунга, тарифи Трампа порушили стабільність глобальних ланцюгів постачання, однак інші країни поки не наслідують таку політику. Pegatron планує і надалі орієнтуватися на довгостроковий розвиток і співпрацю з міжнародними клієнтами, попри економічну та торговельну невизначеність, спричинену США.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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