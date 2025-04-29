Пекін спробував захопити острів у Південно-Китайському морі. США поруч проводять навчання

Берегова охорона Китаю провела операцію на піщаному острові у Південно-Китайському морі, повідомили державні китайські ЗМІ. Це називають ескалацією регіональної суперечки з Філіппінами.

Телеканал CCTV опублікував фото, де четверо військових у чорному одязі стоять з китайським прапором на спірному рифі Сенді-Кей на островах Спратлі.

CCTV повідомив, що Китай "здійснив морський контроль і реалізував суверенну юрисдикцію" над рифом на початку квітня.

І Китай, і Філіппіни заявляють про свої права на острови у цьому регіоні.

Пізніше в неділю Філіппіни повідомили, що їхні сили висадилися на трьох піщаних островах, оприлюднивши фото офіцерів з філіппінським прапором у позі, що імітує попереднє китайське фото.

Невідомо, чи це той самий острів Сенді-Кей, чи ні.

Філіппінські військові кажуть, що зафіксували "незаконну присутність" корабля китайської берегової охорони за 900 метрів від одного з піщаних островів, а також ще сім китайських суден.

Влада Філіппін заявила, що захищатиме суверенітет країни у Західно-Філіппінському морі.

Західно-Філіппінським морем Маніла офіційно називає частину Південно-Китайського моря, яка розташована в межах їхньої економічної зони.

Філіппінські військові сфотографувалися зі своїм прапором на острові у відповідь на дії Китаю

Суперечка між Китаєм та Філіппінами у цьому морі останнім часом загострюється.

Сенді-Кей розташований неподалік філіппінського військового аванпосту на острові Тіту, також відомому як Паг-Аса, який, за повідомленнями, Маніла використовує для відстеження пересування китайських сил у регіоні.

Наразі немає точних ознак того, що Китай окупував цей острівець площею 200 кв. метрів. Китайська берегова охорона вже залишила його.

Білий дім заявив, що повідомлення про те, що Китай захопив риф, є "глибоко тривожними, якщо вони підтвердяться".

Як повідомляє Financial Times, речник Ради національної безпеки США Джеймс Г'юїт застеріг, що "такі дії загрожують регіональній стабільності й порушують міжнародне право", додавши, що Білий дім "консультується зі своїми партнерами".

Китай зробив цей крок на фоні щорічних спільних військових навчань США та Філіппін - Balikatan (що означає "пліч-о-пліч"), які розігрують сценарії бойових дій. Китай розкритикував ці навчання як провокаційні.

Найближчими днями у них братимуть участь до 17 тисяч військових.

У неділю біля узбережжя північних Філіппін запустили ракети із системи протиповітряної оборони США Marine Air Defense Integrated System - це друге бойове використання цієї системи та її перше розгортання на Філіппінах.

У навчаннях також братиме участь протикорабельна ракетна система США NMESIS.

Філіппінські військові наголошують, що ці навчання - репетиція оборони країни, але вони не спрямовані проти жодної конкретної держави.

"Такого типу тренування надзвичайно цінні для нас", - сказав офіцер Третього прибережного полку морської піхоти США Джон Лехейн.

Навчання допомогли заспокоїти деяких союзників США, які побоювалися, що Дональд Трамп може зруйнувати багаторічну військову підтримку регіону.

Китайські державні ЗМІ показали офіцерів, які переходять через піщаний мілину

Під час візиту до Маніли минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон "подвоює зусилля" на підтримку альянсу з Філіппінами й має намір "відновити стримування" Китаю.

Суперечки навколо територій у Південно-Китайському морі тривають століттями, але напруга різко зросла останніми роками.

Пекін претендує на частину територій у регіоні, обґрунтовуючи свої претензії так званою "лінією дев'яти рисок" - це умовні дев'ять ліній на карті, що тягнуться на сотні миль на південь і схід від китайської провінції Хайнань.

Китай використовує це, щоб обґрунтувати свої претензії на більшу частину акваторії Південно-Китайського моря.

Пекін підтримує свої претензії, будуючи у морі штучні острови, та патрулюючи ці води кораблями.

На острови й різні морські зони в Південно-Китайському морі також претендують В'єтнам, Філіппіни, Тайвань, Малайзія та Бруней.