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Саудівська Аравія і Катар вирішили сплатити борг Сирії перед Світовим банком
17:02 28.04.2025 |
Саудівська Аравія і Катар заявили, що виплатять кошти, які Сирія заборгувала Світовому банку, аби він відновив підтримку розореної війною країни.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.
У спільній заяві міністерств фінансів Саудівської Аравії та Катару вказано, що рішення про виплату сирійського боргу в розмірі майже 15 млн доларів було ухвалено під час зустрічей представників цих країн з посадовцями Світового банку та МВФ. Зустрічі відбулися цього місяця у Вашингтоні.
Як зазначається, виплата кредитів сприятиме відновленню в Сирії діяльності Світового банку, яка була призупинена майже 15 років тому. Це дасть країні змогу отримати в найближчому майбутньому фінансування від банку для «життєво важливих секторів».
МЗС Сирії висловило вдячність Саудівській Аравії та Катару за цей крок, відзначивши, що він відкриває шлях до відновлення і реконструкції країни після 14-річного конфлікту, який забрав життя пів мільйона людей і спричинив значні руйнування.
У 2017 році ООН підрахувала, що відновлення Сирії коштуватиме щонайменше 250 млрд доларів. Нині деякі експерти оцінюють потреби країни щонайменше в 400 млрд доларів.
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