Саудівська Аравія і Катар вирішили сплатити борг Сирії перед Світовим банком

Саудівська Аравія і Катар заявили, що виплатять кошти, які Сирія заборгувала Світовому банку, аби він відновив підтримку розореної війною країни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.

У спільній заяві міністерств фінансів Саудівської Аравії та Катару вказано, що рішення про виплату сирійського боргу в розмірі майже 15 млн доларів було ухвалено під час зустрічей представників цих країн з посадовцями Світового банку та МВФ. Зустрічі відбулися цього місяця у Вашингтоні.

Як зазначається, виплата кредитів сприятиме відновленню в Сирії діяльності Світового банку, яка була призупинена майже 15 років тому. Це дасть країні змогу отримати в найближчому майбутньому фінансування від банку для «життєво важливих секторів».

МЗС Сирії висловило вдячність Саудівській Аравії та Катару за цей крок, відзначивши, що він відкриває шлях до відновлення і реконструкції країни після 14-річного конфлікту, який забрав життя пів мільйона людей і спричинив значні руйнування.

У 2017 році ООН підрахувала, що відновлення Сирії коштуватиме щонайменше 250 млрд доларів. Нині деякі експерти оцінюють потреби країни щонайменше в 400 млрд доларів.