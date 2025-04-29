Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія і Катар вирішили сплатити борг Сирії перед Світовим банком

 

Саудівська Аравія і Катар заявили, що виплатять кошти, які Сирія заборгувала Світовому банку, аби він відновив підтримку розореної війною країни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.

У спільній заяві міністерств фінансів Саудівської Аравії та Катару вказано, що рішення про виплату сирійського боргу в розмірі майже 15 млн доларів було ухвалено під час зустрічей представників цих країн з посадовцями Світового банку та МВФ. Зустрічі відбулися цього місяця у Вашингтоні.

Як зазначається, виплата кредитів сприятиме відновленню в Сирії діяльності Світового банку, яка була призупинена майже 15 років тому. Це дасть країні змогу отримати в найближчому майбутньому фінансування від банку для «життєво важливих секторів».

МЗС Сирії висловило вдячність Саудівській Аравії та Катару за цей крок, відзначивши, що він відкриває шлях до відновлення і реконструкції країни після 14-річного конфлікту, який забрав життя пів мільйона людей і спричинив значні руйнування.

У 2017 році ООН підрахувала, що відновлення Сирії коштуватиме щонайменше 250 млрд доларів. Нині деякі експерти оцінюють потреби країни щонайменше в 400 млрд доларів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2185  0,07 0,16 41,9537  0,08 0,19
EUR 47,0537  0,12 0,27 47,9100  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,04 0,10 41,8100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес