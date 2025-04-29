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Польща і США підписали нову угоду про будівництво першої АЕС
16:55 28.04.2025 |
Керівники державної компанії «Польські атомні електростанції» й американських компаній Westinghouse та Bechtel підписали нову угоду щодо будівництва першої АЕС в Польщі.
Підписання угоди у Варшаві відбулося за участі глави польського уряду Дональда Туска і міністра енергетики США Кріса Райта, передає Укрінформ.
Як зазначив Туск під час брифінгу для ЗМІ, співпраця з новою американською адміністрацією у питанні атомної енергетики отримала «новий імпульс». Завдяки цьому підписано «нову кращу угоду» щодо будівництва АЕС в Польщі. За його словами, в угоді змінено багато питань в 16 сферах, завдяки чому ця інвестиція стає «більш передбачуваною». Туск підкреслив, що польсько-американська співпраця у сфері атомної енергетики розвивається «краще, ніж коли-небудь раніше і сторони на цьому не зупинятимуться».
Зі свого боку Райт підкреслив, що Вашингтон будує з Варшавою довгострокову співпрацю, яка базуватиметься на «партнерстві інвестицій, що випереджатимуть потреби на багато років уперед».
«Те, що перша АЕС, яка базується на нових технологіях, будується саме в Польщі, є результатом польсько-американської співпраці, відносин між народами та урядами»,- підкреслив Райт.
Він додав, що масштаби цього проєкту дозволять створити в Польщі та США "десятки тисяч нових робочих місць". За його словами, реалізація проєкту дозволить не лише збудувати велику АЕС в Польщі, але й започаткувати довгострокову співпрацю у цій сфері.
Райт також запевнив, що США будуватимуть ще більше АЕС не лише в Польщі, але й в інших країнах Європи.
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