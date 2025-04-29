Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У словацькій коаліції наростає напруженість через непопулярний податок

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо твердо стоїть на позиції щодо нещодавно введеного - і дуже непопулярного - податку на фінансові операції, незважаючи на зростання тиску з боку власної коаліції з метою його зміни або скасування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Фіцо назвав податок "наразі таким, що не підлягає скасуванню" і нагадав своїм партнерам по коаліції на недільній пресконференції, що всі вони проголосували за нього в парламенті.

Він закликав меншу коаліційну партію SNS запропонувати, де знайти необхідні доходи, якщо вони наполягають на змінах. Фіцо заявив, що готовий "вирішити технічні питання, пов'язані з податком на транзакції".

Податок на фінансові операції був введений у Словаччині у квітні в рамках ширших заходів задля скорочення дефіциту державного бюджету. Податок, спрямований на підприємства та самозайнятих осіб, становить 0,4% від певних фінансових операцій, що здійснюються фінансовими установами, які працюють у Словаччині, та 0,8% від зняття готівки.

З моменту його введення словацькі соціальні мережі заполонили скриншоти розчарованих підприємців, які демонструють вартість податку.

Позиція Фіцо щодо цього податку лише поглибила напруженість всередині коаліції.

SNS є найгучнішим критиком податку і вже минулого тижня подала до парламенту законопроєкт, який звільняє від податку приватних підприємців та підприємства з річним оборотом до 100 тисяч євро.

Лідер партії Андрей Данко заявив у неділю, що він волів би повністю скасувати податок, але не хоче ризикувати розпадом коаліції. У відповідь на заяву Фіцо про те, що податок не може бути скасований, Данко зазначив, що прем'єр-міністр "не виключив внесення поправок".

Заклики принаймні внести поправки до податку набирають обертів і в партії "Голос", другому за величиною партнері коаліції.

"Давайте поговоримо про те, як його змінити", - заявив у неділю лідер партії Матуш Шутай Ешток. До нього приєднався спікер парламенту Ріхард Раші, також з "Голосу", який закликав міністра фінансів підготувати аналіз очікуваних надходжень від податку (700 млн євро) і запропонувати корективи.

Під час недільної пресконференції Фіцо також визнав "певну нервозність" щодо того, як було вирішено нещодавню коаліційну кризу.

До березня його уряд боровся з внутрішніми конфліктами, що не давало йому можливості зберегти стабільну парламентську більшість і викликало критику з боку членів коаліції. Криза була подолана шляхом надання міністерських посад бунтівним депутатам, що дозволило відновити більшість у парламенті.

Нагадаємо, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції опозиції, що закликав Росію вивести свої війська з України та засуджував російські атаки на Кривий Ріг і Суми.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2185  0,07 0,16 41,9537  0,08 0,19
EUR 47,0537  0,12 0,27 47,9100  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,04 0,10 41,8100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес