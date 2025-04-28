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Держдеп заявив, що КНДР має припинити підтримку Росії у війні проти України
14:36 28.04.2025 |
Державний департамент США заявив, що стурбований безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.
Про це йдеться у заяві представника Держдепу в електронному листі для ЗМІ, поширеному The Guardian, передає Укрінформ.
«Ми продовжуємо бути стурбовані прямою участю (Північної Кореї - ред.) у війні. Військове розгортання (КНДР - ред.) в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією (КНДР - ред.) у відповідь, повинні бути припинені», - заявив представник Державного департаменту США.
Він додав, що треті країни, такі як Північна Корея, «несуть відповідальність» за війну.
Як повідомляв Укрінформ, Центральна військова комісія Трудової партії Північної Кореї підтвердила участь армійських підрозділів КНДР у бойових діях проти Сил оборони України на території Курської області Росії.
Напередодні начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов вперше офіційно підтвердив участь військових з Північної Кореї у війні проти України.
Уряд Південної Кореї засудив публічне визнання режимом КНДР участі північнокорейських військ у російській війні проти України.
Раніше стало відомо, що українські воїни у Курській області взяли в полон двох військових із Північної Кореї. За оцінками, Північна Корея відправила близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України.
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