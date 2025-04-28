Гренландія та Данія зміцнюють співпрацю на тлі заяв Трампа

Єнс-Фредерік Нільсен (л) та Метте Фредеріксен (Гренландія, 2 квітня)

Новий прем'єр-міністр Гренландії, 33-річний бадмінтоніст Єнс-Фредерік Нільсен, заявив у неділю, 27 квітня, що арктичний острів ніколи не стане "шматком власності", який можна купити. Політик назвав твердження влади США про можливе захоплення данської автономної території проявом зневаги.

"Ми ніколи, за жодних обставин не станемо власністю, яку можна купити, і це, на мою думку, найважливіше, що потрібно зрозуміти", - заявив журналістам Нільсен під час свого першого візиту до Данії. Гренландський прем'єр зазначив також, що зараз його острову "потрібно зблизитися" з Данією.

"Я повністю згодна з цим", - відреагувала на його заяву прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Прем'єрка Данії відкидає територіальні претензії президента США

Візит Нільсена відбувся після візиту данської прем'єрки до Гренландії на початку квітня. Перед тим Фредеріксен відповіла президенту США Дональду Трампу: "Не можна анексувати іншу країну".

І Фредеріксен, і Нільсен, який очолює новий коаліційний уряд Гренландії після перемоги його правоцентристської партії "Демократи" на парламентських виборах у березні, заявили, що готові зустрітися з чинним американським лідером для проведення переговорів, пише Reuters. "Ми готові до міцного партнерства та подальшого розвитку, але ми хочемо поваги", - наголосив Нільсен і повторив, що Гренландія готова поглиблювати зв'язки зі Сполученими Штатами.

Відносини між США та Данією загострилися після того, як глава Білого дому кілька разів заявив, що хоче взяти під контроль багатий на ресурси арктичний острів. Так, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в середині березня, відповідаючи на запитання про можливу анексію Гренландії, президент США сказав: "Я думаю, це станеться". Також він додав, що острів потрібен Сполученим Штатам "для міжнародної безпеки".