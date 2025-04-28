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Фінляндія відмовила у притулку більшості росіян, які втекли від мобілізації
13:00 28.04.2025 |
Міграційна служба Фінляндії розглянула майже всі заяви понад тисячі російських чоловіків, які втекли від мобілізації, багато хто з яких чекав на своє рішення кілька років.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Час очікування затягнувся через спроби виробити єдиний підхід на загальноєвропейському рівні.
"До кінця квітня майже всі заяви, які чекали понад 21 місяць, будуть розглянуті. Кілька десятків досі очікують на розгляд. Наша мета - до кінця червня розглянути їх усі. Було ухвалено й позитивні рішення у випадках, коли були підстави для надання притулку, але в більшості випадків - ні", - заявила голова юридичного та експертного відділу міграційного відомства Фінляндії Migri Ану Карппі.
Представниця міграційного відомства підкреслила, що самої по собі мобілізації недостатньо для отримання притулку.
Фахівці Migri оцінюють наслідки потрапляння у війська або відмови від служби кожного окремого заявника.
З останніх даних про надання біженства у Фінляндії видно, що за ті півроку, коли Migri почала активно розглядати справи тих, хто втік від мобілізації, майже 70% усіх російських прохачів притулку отримали відмову.
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