Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія відмовила у притулку більшості росіян, які втекли від мобілізації

 

Міграційна служба Фінляндії розглянула майже всі заяви понад тисячі російських чоловіків, які втекли від мобілізації, багато хто з яких чекав на своє рішення кілька років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Час очікування затягнувся через спроби виробити єдиний підхід на загальноєвропейському рівні.

"До кінця квітня майже всі заяви, які чекали понад 21 місяць, будуть розглянуті. Кілька десятків досі очікують на розгляд. Наша мета - до кінця червня розглянути їх усі. Було ухвалено й позитивні рішення у випадках, коли були підстави для надання притулку, але в більшості випадків - ні", - заявила голова юридичного та експертного відділу міграційного відомства Фінляндії Migri Ану Карппі.

Представниця міграційного відомства підкреслила, що самої по собі мобілізації недостатньо для отримання притулку.

Фахівці Migri оцінюють наслідки потрапляння у війська або відмови від служби кожного окремого заявника.

З останніх даних про надання біженства у Фінляндії видно, що за ті півроку, коли Migri почала активно розглядати справи тих, хто втік від мобілізації, майже 70% усіх російських прохачів притулку отримали відмову.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2185  0,07 0,16 41,9537  0,08 0,19
EUR 47,0537  0,12 0,27 47,9100  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,04 0,10 41,8100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес