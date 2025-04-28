Китай інвестує $27 млрд в атомну енергетику: побудує десять нових ядерних реакторів

Державна рада Китаю схвалила будівництво десяти нових ядерних реакторів, підтвердивши, що атомна енергетика залишатиметься одним із головних напрямів переходу країни на екологічно чисту енергію. Про це пише Bloomberg.

Це вже четвертий рік поспіль, коли Китай затверджує щонайменше десять нових реакторів. Наразі в країні будується 30 реакторів - майже половина всіх об'єктів, що споруджуються у світі.

Очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США та стане найбільшим виробником атомної енергії у світі.

Згідно із планом, будівництво нових реакторів обійдеться Китаю у 200 млрд юанів (близько $27 млрд).

Чотири реактори побудує корпорація China General Nuclear Power на своїх станціях Фанченьган і Тайшань. China National Nuclear, State Power Investment та China Huaneng Group отримали дозволи на будівництво двох реакторів кожна.

За даними Китайської ради з електроенергетики, ядерна потужність КНР до кінця 2025 року має досягти 65 ГВт, що більше ніж 60 ГВт торік.

До 2040 року обсяг атомної енергетики планується збільшити до 200 ГВт, що становитиме близько 10% загальної генерації електроенергії.

Ключовим чинником успіху буде контроль за витратами. Вартість одного реактора в Китаї оцінюється в $2,7 млрд - значно дешевше, ніж у США чи Європі, де будівництво супроводжується затримками й перевищенням бюджетів.

Китай має перевагу завдяки державній підтримці, зокрема доступу до дешевих кредитів і стабільному ланцюжку постачань, що допомагає уникати затримок і здешевлювати проєкти.