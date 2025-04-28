США: Росія втратила супутник, пов'язаний з ядерною програмою

Російський супутник "Космос-2553", який США пов'язують з програмою РФ з розробки протисупутникової космічної ядерної зброї, найімовірніше, вийшов із ладу. Такого висновку дійшли американські аналітичні компанії LeoLabs і Slingshot Aerospace, які відстежують супутники на орбіті, передає 25 квітня агентство Reuters.

За їхніми даними, з минулого року спостерігалася незвичайна поведінка цього супутника, зокрема, на думку експертів, його безконтрольне обертання.

"Спостереження переконливо свідчить про те, що супутник більше не функціонує", - ідеться з посиланням на висновки LeoLabs в опублікованому того самого дня щорічному аналізі загроз із космосу вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Супутник "Космос-2553" вивели на орбіту за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 5 лютого 2022 року. Він обертається приблизно за 2000 кілометрів від Землі, у зоні підвищеної космічної радіації, якої уникають супутники зв'язку.

РФ: Супутник вимірює радіацію в навколоземному просторі

Росія стверджує, що апарат призначений для радіолокаційної розвідки і вимірювання рівня радіації в навколоземному просторі.

Однак у 2024 році американська влада заявила, що він є частиною програми РФ із розроблення ядерної зброї для знищення супутникових систем, таких як Starlink, які використовують під час відбиття атак Росії українськими військовими.