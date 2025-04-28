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АНАЛІТИКА

Росія наростила військові витрати до 149 млрд доларів і збільшила розрив із Україною - SIPRI

 

Військові витрати Росії в 2024 році сгнули приблизно 149 мільярдів доларів, це на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році, йдеться в щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Загальні військові витрати України зросли на 2,9% до 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43% витрат Росії. У 2024 році на Україну припало найбільше військове навантаження з усіх країн, яке становила 34% ВВП, пишуть дослідники.

«Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною. Зараз Україна спрямовує всі свої податкові надходження на військові. В умовах такого обмеженого фінансового простору Україні буде важко продовжувати збільшувати свої військові витрати», - сказав старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Загалом у світі військові витрати у 2024 році сягнули 2,718 трильйона доларів, це на 9,4% більше порівняно з 2023 роком і стало найстрімкішим річним зростанням щонайменше від часу завершення Холодної війни.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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