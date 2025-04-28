Китай вимагає антимонопольної перевірки продажу портів Панамського каналу

Державне управління з регулювання ринку Китаю (SAMR) наполягає на проведенні всебічної антимонопольної перевірки запланованого компанією CK Hutchison з Гонконгу продажу низки портів, зокрема Панамського каналу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Жодна концентрація суб'єктів господарювання не може здійснюватися без погодження, інакше настає юридична відповідальність», - йдеться у заяві SAMR.

Ця заява стала відповіддю на статтю в американській газеті The Wall Street Journal від 16 квітня. У ній йшлося про те, що судноплавна імперія MSC, яка є частиною консорціуму BlackRock, провела обговорення щодо «просування» основної частини цієї угоди, поки суперечки щодо двох панамських портів будуть вирішені.

Загалом угода складається з двох компонентів з різними структурами власності: один для панамських портів, інший - для решти.

Запланований продаж гонконгським конгломератом, до якого входять два порти вздовж стратегічно важливого Панамського каналу, став дуже політизованим на тлі загострення торговельної напруги між США та Китаєм.

Зазначається, що CK Hutchison, що належить магнату Лі Кашину, оголосила минулого місяця про продаж своїх 80% акцій у портовому бізнесі, який охоплює 43 порти в 23 країнах.

Вартість підприємства, включаючи борг, становить 22,8 мільярда доларів США.

За словами джерел, сінгапурська PSA International, якій належать інші 20%, також розглядає можливість продажу свого холдингу.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче повернути Панамський канал.