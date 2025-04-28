Фінансові новини
- |
- 28.04.25
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай вимагає антимонопольної перевірки продажу портів Панамського каналу
10:39 28.04.2025 |
Державне управління з регулювання ринку Китаю (SAMR) наполягає на проведенні всебічної антимонопольної перевірки запланованого компанією CK Hutchison з Гонконгу продажу низки портів, зокрема Панамського каналу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Жодна концентрація суб'єктів господарювання не може здійснюватися без погодження, інакше настає юридична відповідальність», - йдеться у заяві SAMR.
Ця заява стала відповіддю на статтю в американській газеті The Wall Street Journal від 16 квітня. У ній йшлося про те, що судноплавна імперія MSC, яка є частиною консорціуму BlackRock, провела обговорення щодо «просування» основної частини цієї угоди, поки суперечки щодо двох панамських портів будуть вирішені.
Загалом угода складається з двох компонентів з різними структурами власності: один для панамських портів, інший - для решти.
Запланований продаж гонконгським конгломератом, до якого входять два порти вздовж стратегічно важливого Панамського каналу, став дуже політизованим на тлі загострення торговельної напруги між США та Китаєм.
Зазначається, що CK Hutchison, що належить магнату Лі Кашину, оголосила минулого місяця про продаж своїх 80% акцій у портовому бізнесі, який охоплює 43 порти в 23 країнах.
Вартість підприємства, включаючи борг, становить 22,8 мільярда доларів США.
За словами джерел, сінгапурська PSA International, якій належать інші 20%, також розглядає можливість продажу свого холдингу.
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче повернути Панамський канал.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані
|Трамп після зустрічі з Зеленським: можливо, Путін морочить мені голову
|У Ватикані порушили протокол задля Зеленського
|Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Rutube зізнався в передачі всіх персональних даних силовикам
|Держдеп заявив, що КНДР має припинити підтримку Росії у війні проти України
|МЗС Китаю прокоментувало заяву Трампа про дзвінок Сі Цзіньпіна
|Пісторіус: Пропозиції Трампа по Україні - як капітуляція
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Гренландія та Данія зміцнюють співпрацю на тлі заяв Трампа
|Лавров назвав умовою для миру в Україні визнання російськими шести регіонів
Бізнес
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
|Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
|Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%
|У Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера
|Більшість власників електромобілів у США не повернуться до бензинових авто - дослідження
|Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном
|Google Gemini має 350 мільйонів користувачів на місяць