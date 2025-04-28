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Кораблі США мають безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами - Трамп
10:36 28.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб адміністрації Панамського і Суецького каналів скасували збори за прохід військових кораблів і цивільних суден під прапором США. Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі TruthSocial у суботу, 26 квітня.
"Американським суднам - як військовим, так і комерційним - має бути дозволено прохід через Панамський і Суецький канали без стягнення плати! Цих каналів не було б без США. Я попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно розібратися з цією ситуацією і подати доповідну записку", - написав Трамп.
Увага Трампа до Панамського каналу
Ще до повернення в Білий дім Трамп став активно висловлюватися проти керівництва Панамського каналу. Політик вимагав зменшити залежність від Китаю і більше співпрацювати зі США. У підсумку оператор портів на протилежних кінцях каналу, гонконгська група Hutchison Holdings, заявила, що має намір продати їх американському консорціуму.
Судячи з відкритих джерел, про Суецький канал Трамп раніше не висловлювався. Це був спільний проєкт османського Єгипту і Франції в середині XIX століття. Зараз на Суецький канал припадає близько 10-12 відсотків світової морської торгівлі, на Панамський - 5-6 відсотків.
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