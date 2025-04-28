ЗМІ розповіли про ключові суперечності між США та Іраном у спробах досягти ядерної угоди

США та Іран в ході чергового раунду переговорів щодо іранської ядерної програми не дійшли згоди з питання про те, чи може Тегеран продовжувати збагачення урану, він завершився серйозними розбіжностями й обіцянкою зустрітися знову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, "деякі з наших розбіжностей дуже серйозні".

Високопосадовець з команди президента США Дональда Трампа своєю чергою зазначив, що зустріч була "позитивною і продуктивною", але утримався від докладного опису спірних моментів.

За його словами, сторони незабаром зустрінуться знову в Європі.

У переговорах в оманській столиці Маскаті, які тривали понад чотири години і стали третім раундом від початку переговорів цього місяця, взяли участь Аракчі та спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, який прилетів до Оману після п'ятничної зустрічі в Москві з кремлівським господарем Владіміром Путіним.

У них також уперше взяли участь технічні групи обох сторін, які обговорили детальні питання обмеження ядерної діяльності Ірану і можливого зняття санкцій.

Іран, який наполягає на мирному характері своєї ядерної програми, давно відмовляється покладатися на зовнішні джерела палива і наполягає на своєму праві збагачувати власний уран.

Ця здатність дозволила б Ірану постачати паливо для можливого вироблення електроенергії, але залишила б йому контроль над ключовим компонентом для створення ядерної зброї.

Це питання стало одним з основних каменів спотикання в поточних переговорах, які також включають й інші складні розбіжності, як-от вимога адміністрації Трампа включити в угоду ракетну програму Ірану.

Іран наразі виробляє 60% високозбагаченого урану, будучи єдиною країною без ядерної зброї, яка це робить.

Як розповіли посадовці США, Іран щомісяця виробляє достатньо збагаченого урану для виготовлення однієї ядерної зброї, і йому знадобиться всього один-два тижні, щоб перетворити його на матеріал для зброї.

На виготовлення самого ядерного пристрою піде ще кілька місяців, хоча, за оцінками американської розвідки, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не дав на це добро.

Трамп дав два місяці на укладення угоди і неодноразово погрожував застосувати військову силу, якщо Іран відмовиться від угоди.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську - глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.