КНДР офіційно підтвердила участь своїх збройних сил у війні проти України

Центральна військова комісія Трудової партії Кореї підтвердила участь армійських підрозділів КНДР у бойових діях проти українських військових на території Курської області Росії.

«Підрозділи наших збройних сил, які брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказом голови КНДР... зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил», - ідеться в повідомленні, поширеному офіційною інформагенцією KCNA.

За цим повідомленням, північнокорейські військові вирушили на війну згідно з підписаним у червні 2024 року року договором про взаємну оборону між РФ та КНДР.

Північна Корея стверджує, що її військові брали участь у бойових діях лише на території Росії, і це «повністю відповідає положенням Статуту ООН та інших міжнародних договорів».

Невдовзі у Пхеньяні встановлять пам'ятник із нагоди участі північнокорейських солдатів у війні на боці Росії.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов під час доповіді президентові РФ Володимиру Путіну 26 квітня заявив, що солдати з Північної Кореї діяли «пліч-о-пліч» з російськими військовими на Курщині. Це вперше, коли російська влада офіційно підтвердила участь північнокорейських солдатів у війні проти України.



