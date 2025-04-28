Axios: у Трампа готуються до можливих перемовин з КНДР

В адміністрації президента США Дональда Трампа нібито вже почали непублічні приготування до спроб відновити діалог з Північною Кореєю.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

У Трампа почали дискусії та консультації із зовнішніми експертами стосовно потенційного відновлення діалогу з Північною Кореєю, розповіли на умовах анонімності американський високопосадовець і ще троє співрозмовників, ознайомлених з дискусіями.

"Ми скликаємо агентства, щоб краще розібратися, яка зараз ситуація з КНДР. За останні чотири роки багато змінилося. Ми проводимо оцінки й говоримо про можливі варіанти, у тому числі варіанти взаємодії", - розповів посадовець.

Американські посадовці з Держдепу і Ради нацбезпеки провели численні консультації із зовнішніми експертами-фахівцями з цього питання. Міркували у тому числі над тим, хто цього разу може увійти в переговорну команду з боку КНДР, якщо цей процес почнеться.

Один з експосадовців зазначив, що адміністрація займається початковим плануванням, щоб бути готовими до того, що увага Дональда Трампа перемкнеться на КНДР - для чого може бути достатньо "одного красномовного листа" від Кім Чен Ина.

Наскільки відомо, практично усі учасники попередньої команди КНДР, залучені до перемовин під час першого терміну Трампа, були так чи інакше покарані.