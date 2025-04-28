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Гірше за Ніксона. Долар у перші 100 днів Трампа показав рекордне падіння
09:57 28.04.2025 |
Долар США за перші 100 днів президентства Дональда Трампа продемонстрував найгірші показники з часів Річарда Ніксона, свідчать дані Bloomberg.
Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня, коли Трамп повернувся до Білого дому, і 25 квітня 2025 року.
Зазвичай в останні десятиліття перші 100 днів президентства в США характеризувалися зміцненням національної валюти.
|Президент
|Рік
|Зміна індексу долара (%)
|Рейган
|1981
|+10,3
|Клінтон
|1997
|+6,2
|Буш-молодший
|2001
|+4,6
|Буш-старший
|1989
|+2,7
|Обама
|2013
|+2,1
|Байден
|2021
|+0,9
|Буш-молодший
|2005
|+0,7
|Картер
|1977
|-1,0
|Рейган
|1985
|-1,2
|Трамп
|2017
|-1,7
|Обама
|2009
|-1,9
|Клінтон
|1993
|-2,2
|Ніксон
|1973
|-8,1
|Трамп
|2025
|-9,2
Востаннє таке зниження було аж у 1973 році в перші 100 днів другого президентського строку Ніксона, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют.
"Задуманий як тимчасовий захід, так званий "ніксонівський шок" 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни", - вказує агентство.
Причини падіння долара у перші 100 днів Трампа інші. Він запровадив мита проти всіх країн світу, зокрема надвисокі - проти Китаю. Агресивна торговельна політика Трампа спонукала інвесторів активно вкладати кошти в активи за межами Сполучених Штатів, що послабило американську валюту та підвищило вартість інших валют разом із золотом.
Євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара з часу повернення Трампа до Білого дому.
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