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АНАЛІТИКА

Гірше за Ніксона. Долар у перші 100 днів Трампа показав рекордне падіння

 

Долар США за перші 100 днів президентства Дональда Трампа продемонстрував найгірші показники з часів Річарда Ніксона, свідчать дані Bloomberg.

Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня, коли Трамп повернувся до Білого дому, і 25 квітня 2025 року.

Зазвичай в останні десятиліття перші 100 днів президентства в США характеризувалися зміцненням національної валюти.

ПрезидентРікЗміна індексу долара (%)
Рейган1981+10,3
Клінтон1997+6,2
Буш-молодший2001+4,6
Буш-старший1989+2,7
Обама2013+2,1
Байден2021+0,9
Буш-молодший2005+0,7
Картер1977-1,0
Рейган1985-1,2
Трамп2017-1,7
Обама2009-1,9
Клінтон1993-2,2
Ніксон1973-8,1
Трамп2025-9,2


Востаннє таке зниження було аж у 1973 році в перші 100 днів другого президентського строку Ніксона, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют.

"Задуманий як тимчасовий захід, так званий "ніксонівський шок" 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни", - вказує агентство.

Причини падіння долара у перші 100 днів Трампа інші. Він запровадив мита проти всіх країн світу, зокрема надвисокі - проти Китаю. Агресивна торговельна політика Трампа спонукала інвесторів активно вкладати кошти в активи за межами Сполучених Штатів, що послабило американську валюту та підвищило вартість інших валют разом із золотом.

Євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара з часу повернення Трампа до Білого дому.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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