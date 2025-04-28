Трамп після 100 днів має найнижчий рейтинг серед президентів за останні 80 років

Дональд Трамп на 100-й день свого нового терміну має найнижчий рейтинг схвалення роботи серед усіх президентів США за останні 80 років.

Про це свідчать дані нового опитування ABC/Washington Post, проведеного компанією Langer Research Associates за підтримки Ipsos, передає Укрінформ.

Так, рейтинг схвалення роботи Трампа знизився із 45% у лютому до 39% зараз. Він майже відповідає його (Трампа) середньому показнику (40%) за перший термін. Нинішній рівень підтримки - найнижчий за підсумками 100 днів роботи, починаючи з часів президента Гаррі Трумена.

Зокрема, 39% респондентів сказали, що вони схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 55% сказали, що не схвалюють.

Згідно з іншим показником, 83% республіканців заявили, що схвалюють роботу Трампа на посаді, тоді як 93% демократів і 60% незалежних заявили, що не схвалюють.

Серед людей, які проголосували за нього в листопаді, лише 6% сказали, що тепер шкодують про це, тоді як 94% сказали, що це було правильним рішенням.

Найбільш загрозливим для Трампа, з огляду на його обіцянку економічного зростання, є рівень негативних поглядів на економіку: 72% заявили, що вважають дуже ймовірним або скоріше ймовірним, що його економічна політика спричинить рецесію в короткостроковій перспективі. Також 73% сказали, що економіка перебуває в поганому стані, 53% сказали, що вона погіршилася з моменту вступу Трампа на посаду.

Щодо глобальних мит, то 64% опитаних сказали, що не схвалюють їх запровадження; щодо економіки в цілому та відносин США з іншими країнами 61% сказали, що не схвалюють; щодо турботи про інтереси пересічних американців 58% сказали, що не схвалюють; щодо управління федеральним урядом 57% сказали, що не схвалюють роботу Трампа.

Також від 49% до 34% респондентів висловили думку, що Трамп швидше послабив, ніж зміцнив лідерство США у світі. Хоча це все ще негативний показник, він кращий ніж результат попередника Джо Байдена (48%-23%) з цього ж питання у 2022 році, зазначається у повідомленні.

46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним. Це схоже на результати опитування, проведеного у січні 2017 року.

Видання зазначає, що це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.

Опитування ABC News/Washington Post/Ipsos проводилося онлайн за допомогою ймовірнісного методу Ipsos KnowledgePanel® 18-22 квітня 2025 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2 464 дорослих. Партійний розподіл становить 30%-30%-29%, демократи-республіканці-незалежні. Результати мають похибку плюс-мінус 2 відсоткові пункти.