У Нідерландах відкрили справу проти одного з найбільших суднобудівників за порушення санкцій проти РФ

Прокуратура Нідерландів порушила кримінальну справу проти однієї з найбільших суднобудівних компаній Damen Shipyards через корупцію та порушення міжнародних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на de Volkskrant.

"Прокуратура Нідерландів офіційно порушила кримінальну справу проти однієї з найбільших суднобудівних компаній країни - Damen Shipyards, а також проти її нинішнього голови правління та двох колишніх членів правління", - йдеться у повідомленні.

Нинішнім директором є Арноут Дамен, а його батько Коммер Дамен - засновник компанії й наразі є головою наглядової ради. Головою правління із 2006 по 2019 роки був Рене Б., який також перебуває під слідством.

Видання зазначає, що, за даними джерел у прокуратурі, "їх звинувачують, серед іншого, у хабарництві, відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Росії".

Damen Shipyards підозрюють у продовженні поставок товарів і технологій до Росії протягом останніх трьох років, попри санкції ЄС, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними джерел у прокуратурі, компанія роками переплачувала іноземним агентам, які могли використовувати кошти для підкупу чиновників у країнах Азії, Африки та Карибського басейну. Крім того, попри санкції, Damen нібито продовжувала постачання обладнання до Росії, зокрема для будівництва риболовецьких суден.

У справі про корупцію прокуратура підозрює Damen і трьох її керівників у тому, що вони роками переплачували так званим агентам - іноземним представникам.

Damen і її керівникам інкримінують надмірні виплати агентам за кордоном, відповідальним за отримання замовлень: 15% від загальної вартості замовлення, що є значною сумою, враховуючи вартість кораблів.

"Із такими високими комісійними за успішне виконання замовлення існує великий ризик, що агенти використають частину грошей для підкупу посадовців", - пише de Volkskrant.

Розслідування, що тривало понад сім років, завершилося після того, як ЗМІ - зокрема Volkskrant та Nieuwsuur - оприлюднили нові дані про імовірні зловживання. Раніше компанія намагалася уникнути суду, домовившись про штраф, але цей процес було припинено.

Наслідки для Damen можуть бути дуже серйозними: у разі вироку компанії буде заборонено брати участь у державних тендерах ЄС протягом чотирьох років. Це ставить під загрозу мільярдні контракти з Міністерством оборони Нідерландів, яке протягом останнього року замовило у Damen військові кораблі на суму понад €5 мільярдів.

Водночас, як свідчить розслідування, компанія Damen протягом останніх трьох років продовжувала постачання товарів і технологій до Росії, порушуючи санкції. На думку прокуратури, ці поставки могли сприяти зміцненню військової потуги Росії.

Зазначається, що такий подвійний підхід типовий для Damen, яка багато років продавала яхти російським олігархам, а після введення санкцій навіть подала до суду на державу, вимагаючи компенсацію за втрати прибутків у Росії.