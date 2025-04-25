Bloomberg: РФ бурить нафтові свердловини рекордними темпами: готується до послаблення санкцій

Російські нафтовидобувні компанії бурять нові свердловини найшвидшими темпами за останні щонайменше п'ять років. Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що так Росія готується як до можливого послаблення обмежень на видобуток у межах ОПЕК+, так і до ймовірного пом'якшення санкцій, запроваджених через повномасштабну війну в Україні.

Обсяги буріння перевищують рівень до початку повномасштабної війни більш ніж на третину. Це демонструє, що російська нафтова галузь змогла пристосуватися до західних санкцій, які мали обмежити її технологічні можливості.

За словами аналітика компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners Рональда Сміта, потужності з видобутку нафти та конденсату в Росії зараз становлять 11-11,5 млн барелів на день - приблизно стільки ж, як і в 2016 році.

У січні-лютому 2025 року середній обсяг буріння становив понад 2370 км, що більше, ніж середній сезонний показник за перші три роки повномасштабної війни.

Хоча багато іноземних постачальників обладнання залишили російський ринок, вони часто продавали свої активи місцевим менеджерам, залишивши в країні техніку та спеціалістів.

Також деякі компанії, зокрема SLB та Weatherford, продовжують роботу в країні, хоч і в менших масштабах.

Експерти зазначають, що місцеві бурові компанії також знайшли нових постачальників або налагодили власне виробництво техніки, але якість і точність буріння все ж знизилися.

Водночас у Росії майже зупинили пошукове буріння - у січні-лютому нові запаси шукали лише на 46 км, що майже вдвічі менше, ніж до повномасштабної війни.

Це пояснюється невизначеністю на ринку, високими кредитними ставками, дефіцитом кадрів та нестачею високотехнологічного обладнання, забороненого до постачання з ЄС і США.

Аналітики прогнозують, що Росія й надалі зосереджуватиметься на розробленні вже відкритих родовищ, а до 2030 року зіткнеться з потребою шукати нові запаси.