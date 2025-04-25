Євросоюзу знадобиться не менш як 10 років, щоб замінити війська США у Європі - Politico

Намір Білого дому скоротити військову присутність у Європі змусив європейські країни зайнятися посиленням збройних сил та розробкою планів щодо заміни оборонного потенціалу США.

Як повідомляє Укрінформ, про це Politico розповіли чинні та колишні американські військові.

Зокрема під час свого першого візиту до Європи в лютому міністр оборони США Пітер Гегсет попередив, що американська військова присутність в Європі «не вічна», що викликало шок у столицях континенту. Крім того, як розповіли експерти, президент США Дональд Трамп не потребуватиме схвалення Конгресу США для скорочення частини військ у Європі. Зараз в Європі, за різними оцінками, чисельність американських військ коливається від 70 000 до 90 000 постійних військовослужбовців. У звіті Німецького економічного інституту (IW Cologne) цього тижня попереджається, що Європі може знадобитися від 10 до 12 років, щоб замінити ключові військові сили і засоби США.

І хоча деякі європейські уряди все ще сподіваються, що проміжні вибори в США через два роки і наступні президентські вибори в США в 2028 році послаблять владу Трампа і відновлять старий союз зі США, все ж деякі країни хочуть підготуватися до виведення американських військ, а не сподіватися на краще, повідомили Politico три європейські чиновники.

«Ми колективно потребуємо потужної наземної присутності, зокрема, для подолання тієї єдиної переваги Росії, яка полягає в тому, що вона може розмістити свої війська на нашому кордоні», - заявив командувач Європейським командуванням ЗС США генерал Крістофер Каволі, який також є верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, додавши, що скорочення присутності США в Європі неминуче «сповільнить» реакцію на російську атаку.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies), аналітичного центру, що базується у Великій Британії, найбільший європейський контингент американських військ - понад 38 000 осіб - розташований у Німеччині. Також понад 14 000 військовослужбовців перебувають у Польщі, 12 000 - в Італії і 10 000 - у Великій Британії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до Вашингтона з проханням надати належну дорожню карту щодо потенційного скорочення військ, щоб розпочати планування. Його заклик підтримав фінський колега Антті Хекканен. Наразі Пентагон не відповів.

За словами наукового співробітника з питань Європи та зовнішньої політики США в Раді з міжнародних відносин Бена Гарріса, «першими постраждають» від скорочення американських військ Польща та країни Балтії, а також ослабне безпека Європи в цілому. «Часткове виведення, ймовірно, почнеться з тих американських військ, які були розгорнуті з лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну в рамках програми розширеної передової присутності НАТО», - сказав він.

Однак будь-яке виведення або скорочення американської присутності порушить значні питання щодо вартості та складної логістики переміщення військової техніки. США розгорнули в Європі широкий спектр обладнання - від танків до гелікоптерів, кораблів і ядерної зброї.

За словами колишнього командувача армії США у Європі генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, невизначеність може підштовхнути європейські столиці «до об'єднання своїх можливостей і оборонної промисловості». Американські війська в Європі представляють «ядерне стримування, повітряну і морську міць. Але на землі, з погляду загального розміру і можливостей, європейці мають більше сили», - додав він.