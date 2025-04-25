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АНАЛІТИКА

Трамп побив антирекорд: його рейтинг на 100-й день гірший, ніж у Байдена та Обами

 

На 100-й день свого президентства Дональд Трамп зіштовхнувся з найнижчим рівнем підтримки серед останніх президентів США. Його рейтинг поступається навіть його ж показникам вісім років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За даними останніх опитувань, загальне схвалення ефективності роботи Трампа на 100-й день становить 44%, що на 5 пунктів нижче порівняно з 49% у березні.

Трамп побив антирекорд: чому його рейтинг на 100-й день гірший, ніж у Байдена та ОбамиЦе менше, ніж схвалення колишніх президентів США Джо Байдена (54%), Барака Обами (62%) і Джорджа Буша (63%) після 100-денного терміну їхнього президентства. Ба більше, це на 1 пункт нижче порівняно з 45% схвалення Трампа вісім років тому.

Трамп побив антирекорд: його рейтинг на 100-й день гірший, ніж у Байдена та Обами

 

Чому американці незадоволені Трампом

За даними видання, наразі близько 59% виборців незадоволені тим, як йдуть справи в країні. Однак це покращення з моменту закінчення терміну повноважень колишнього президента США Джо Байдена (68% незадоволених), але гірше, ніж чотири роки тому на початку терміну Байдена (53% незадоволених).

Це також гірше, ніж 100-денний рубіж першого терміну Трампа (53% незадоволених). Після його інавгурації в січні задоволення серед демократів змінилося на незадоволення, і стало навпаки серед республіканців.

Відомо, що американці недостатньо задоволені економічною ситуацією в країні, оскільки 71% оцінюють економічні умови негативно, а 55% кажуть, що вони погіршуються для їхніх сімей.

Американці також менш оптимістичні щодо майбутнього, ніж на початку першого терміну Трампа. Виходячи з перших 100 днів, 38% загалом і 75% республіканців кажуть, що відчувають натхнення щодо наступних чотирьох років. Для порівняння у 2017 році ці цифри становили 45% і 84% відповідно.

До того ж, за даними опитування виявилось, що 8 із 10 виборців стурбовані політичними розбіжностями (78%), тоді як приблизно 7 із 10 вважають те саме щодо:

* охорони здоров'я (76%),
* державних витрат (73%),
* рецесії (72%).

Дві третини чи менше стурбовані імміграцією (66%), отриманням Іраном ядерної бомби (66%), вторгненням Росії в Україну (61%) та фондовим ринком (58%).

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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