Скандал з Signal: телефонний номер Гегсета був у публічному доступі, - NYT

Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який використовувався в чатах Signal, був у відкритому доступі у мережі ще в березні. Це створило потенційні ризики для національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляє видання, номер телефону Гегсета можна було знайти в WhatsApp, Facebook і спортивних сайтах. Це був той самий номер, через який глава Пентагону, використовуючи месенджер Signal, оприлюднив дані про американські удари по хуситах в Ємені.

За словами експертів із кібербезпеки, пристрій, яким користується міністр оборони, має бути максимально захищеним.

"Шансів, що ніхто не намагався встановити шпигунське ПЗ на його телефон, немає. Він входить до п'ятірки, ймовірно, найбільших у світі цілей для шпигунства", - заявив колишній директор Національного центру контррозвідки США Майк Кейсі.

Колишні та чинні посадовці наголошують, що навіть працівникам нижчих рівнів заборонено використовувати особисті телефони для роботи, а для високопосадовців таке правило є обов'язковим.

Також зазначається, що Гегсет реєструвався зі своїм особистим номером на Airbnb, Microsoft Teams і Sleeper.com, що створювало додаткові цифрові сліди.

Фахівці додали, що зараз понад 75 країн мають доступ до комерційного шпигунського ПЗ, а такі системи, як Pegasus, можуть зламувати телефони без участі користувача (так звані "атаки без кліків").

Попри шифрування в Signal, шкідливе ПЗ могло зчитувати те, що Гегсет друкував, ще до відправки повідомлень.

Декілька чиновників з питань оборони та безпеки заявили, що для держслужбовців стало звичною справою залишати собі особисті мобільні телефони, коли вони приходять на посаду. Але вони не повинні використовувати їх для офіційних справ, як це зробив Гегсет.

Окрім того, навіть урядовцям низького рівня наказано не використовувати свої особисті мобільні телефони та ноутбуки для справ, пов'язаних з роботою.

Скандал із Signal

Нагадаємо, у березні радник президента США з нацбезпеки Майк Волц нещодавно випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат топчиновників. Там вони обговорювали плани США завдати ударів по хуситах у Ємені.

Зокрема, очільник Пентагону Піт Гегсет за пів години до початку американської операції розкрив у чаті її деталі, які стосувалися часу вильоту винищувачів і не тільки.

The Atlantic писало, що така інформація була секретною і її публікація у відкритому доступі могла б завдати шкоди пілотам. При цьому Гегсет заперечував такі твердження. За його словами, він не розкрив ні імен, ні імен, ні цілей, ні локацій.

Пізніше The Guardian пояснило, що Волц випадково додав журналіста в закритий чат через плутанину з контактами. Як з'ясувало розслідування, кілька місяців тому він помилково зберіг його номер під іменем іншої особи, яку насправді хотів додати.

Після скандалу звучали заклики звільнити Волца з займаної посади. Однак Трамп наприкінці березня заявив, що не збирається нікого звільняти.

Окрім того, нещодавно газета The New York Times повідомила, що міністр оборони Піт Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal. У ньому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат.

Пізніше у Пентагоні назвали фейковою цю публікацію та оголосили інформацію в чаті Signal "несекретною".

Трамп своєю чергою висловив довіру Гегсету на тлі повідомлень ЗМІ про те, що глава Пентагону поділився інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal.