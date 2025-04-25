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Росія постачатиме до Ірану газ та профінансує АЕС
17:28 25.04.2025 |
Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.
Про це пише Reuters із посиланням на міністра нафти Ірану Мохсена Пакнежада.
Попри те, що Іран володіє другими за величиною запасами газу після Росії, він імпортує газ, у тому числі з Туркменістану, через серйозну нестачу інвестицій, частково спричинену санкціями США.
Агентство зазначає, що Росія може поставити 1,8 млрд кубометрів природного газу в Іран цього року за ціною, яка ще не узгоджена.
Іран і Росія планують створити регіональний газовий хаб, у якому, ймовірно, братимуть участь Катар і Туркменістан.
Пакнеджад сказав, що Іран підпише з російськими компаніями угоду на 4 мільярди доларів на розробку семи іранських нафтових родовищ.
Як пише агентство, що заявлений обсяг постачання газу - 55 млрд кубометрів - відповідає пропускній здатності зруйнованого газопроводу "Північний потік-1", що припинив працювати після вибухів у 2022 році.
Росія поглибила зв'язки з Іраном з початку військового конфлікту в Україні та підписала договір про стратегічне партнерство. Обидві країни перебувають під санкціями Заходу.
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