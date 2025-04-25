Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США

Компанія Google вирішила перенести виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії, щоб уникнути високих тарифів на імпорт продукції до США. Про це пише 9to5google з посиланням на The Economic Times.

Згідно з останніми даними, компанія вже провела переговори з індійськими партнерами, такими як Dixon Technologies та Foxconn, щодо організації виробництва. Цей крок дозволить Google зменшити витрати, адже тарифи на продукцію з В'єтнаму становлять 46%, тоді як з Індії - лише 26%.

Google вже має досвід виробництва Pixel в Індії, починаючи з серпня 2024 року, коли був випущений Pixel 8. Наразі компанія планує розширити виробництво, включаючи нові моделі Pixel 9, які будуть виготовлятися для внутрішнього ринку та експорту до США. Крім того, Google прагне локалізувати виробництво компонентів, таких як корпуси, зарядні пристрої, датчики відбитків пальців та батареї, що також сприятиме зниженню витрат.

Цей стратегічний крок є відповіддю на невизначеність у тарифній політиці США, яка може вплинути на імпорт продукції з В'єтнаму. Перенесення виробництва до Індії дозволить Google забезпечити стабільність постачання та зменшити залежність від імпорту компонентів.