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В Польщі стартувала програма підтримки бізнесів, які будуть відбудовувати Україну
13:08 25.04.2025 |
В Польщі стартувала державна програма пільгового кредитування "Кредит для участі у відбудові України".
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Йдеться про щонайменше 250 млн злотих або приблизно 58,25 млн євро для польських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.
За умовами програми, максимальна сума кредиту на підприємство - 10 млн злотих (2,33 млн євро), процентна ставка - 2%, а термін погашення - 12 років. Заявки почали приймати три компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.
Кошти можуть бути використані на:
* транспортування, зберігання та логістику товарів і послуг для населення та будівельних матеріалів, техніки, технологій та інших ресурсів, необхідних для реалізації проєкту;
* розвиток ресурсів підприємства з метою участі у реконструкції та розширенні інфраструктури України (включаючи автомобільні дороги, залізниці, енергетику, водопостачання, громадське та житлове будівництво);
* підготовку техніко-економічного обґрунтування, дослідження та інвестиційні проєкти;
* фінансування діяльності медичних компаній, включаючи виробництво таких продуктів, як протези та перев'язувальні матеріали, призначені для України;
* імпорт послуг та продукції від контрагентів з України;
надання товарів та послуг компаніям, які беруть участь у відбудові економіки України, безпосередньо супроводжуючи їх діяльність.
Крім того, можна фінансувати придбання нерухомості в Польщі, якщо це тісно пов'язане з метою інвестиції, напр. будівництво складу, фабрики, цеху або заводу. Для деяких галузей та інвестицій надаються додаткові преференції.
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