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АНАЛІТИКА

Пакистан та Індія обмінялися вогнем на лінії розмежування - ЗМІ

Пакистан та Індія обмінялися вогнем на лінії розмежування - ЗМІ

 

Пакистан відкрив вогонь на кількох ділянках уздовж лінії розмежування з Індією, що викликало відповідь з боку індійських сил.

Про це повідомляє News18 із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Зазначається, що пакистанська сторона повідомила про численні обстріли вздовж лінії розмежування та про порушення режиму припинення вогню з боку Індії в секторі Новгам у районі Хандвара в окрузі Купвара. Інформації про постраждалих не надходило.

За даними джерел, індійська сторона заявляє, що були випадки обстрілу зі стрілецької зброї в деяких місцях на лінії розмежування, «ініційовані Пакистаном, на що була дана ефективна відповідь».

Інцидент стався, коли глава штабу індійської армії Упендра Двіведі відвідував місто Срінагар - одну зі столиць штату Джамму і Кашмір. Там він мав перевірити ситуацію з безпекою після атаки в містечку Пахалгам.

Як повідомляв Укрінформ, озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів у вівторок на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Індією Кашмірі.

Більшість убитих туристів були індійцями. Наразі ніхто не взяв відповідальність за атаку. Поліція та військові розшукують нападників.

Міністерство закордонних справ Індії повідомило у четвер, що всі візи, видані громадянам Пакистану, будуть анульовані з неділі - у відповідь на напад бойовиків, які вбили 26 осіб, у спірному регіоні Кашмір.

Десятки демонстрантів в Ісламабаді та інших містах Пакистану мітингували проти призупинення Індією договору про розподіл води, вимагаючи від свого уряду заходів у відповідь.
 

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