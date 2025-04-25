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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гегсет встановив Signal на комп'ютер у Пентагоні, щоб обійти заборону користуватися мобільним - ЗМІ

 

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав встановити на стаціонарний комп'ютер у своєму офісі в Пентагоні месенджер Signal, що додало чергової хвилі до суперечки навколо використання ним зашифрованого месенджера.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на чисельні провідні ЗМІ, передає Укрінформ.

Гегсет на початку цього року фактично «клонував» додаток Signal зі свого особистого мобільного телефону на свій комп'ютер, щоб обійти блокування месенджера в секретних зонах та надсилати повідомлення людям за межами Пентагону, повідомила газета The Washington Post.

Особисті мобільні телефони та електроніка заборонені в секретних зонах Пентагону. Тому Гегсет та його помічники обговорювали, як вони можуть обійти відсутність мобільного зв'язку в Пентагоні та швидше зв'язатися з Білим домом та іншими високопосадовцями адміністрації за допомогою Signal, повідомляє видання з посиланням на поінформованих осіб.

У Гегсета в офісі є два комп'ютери, один для особистого користування, а інший - виданий урядом, повідомила газета The Post.

Газета The New York Times також написала, що на початку березня Гегсет проклав кабелі, щоб підключити комп'ютер до Signal.

Крім того, за даними газети The Post, керівник Пентагону був зацікавлений у встановленні програми для надсилання звичайних текстових повідомлень з офісу.

У електронному листі The Hill прессекретар Пентагону Шон Парнелл заперечив використання Signal на комп'ютері Гегсета.

«Використання Міністром оборони систем та каналів зв'язку засекречено. Однак ми можемо підтвердити, що міністр ніколи не використовував і наразі не використовує Signal на своєму урядовому комп'ютері», - заявив Парнелл.

Ця новина з'явилася після розкриття інформації про те, що Гегсет ділиться конфіденційними військовими планами в чатах Signal.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок стало відомо про те, що Піт Гегсет поділився подробицями березневої атаки по єменських хуситах ще в одній групі Signal, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат. Гегсет це заперечив та назвав ці повідомлення «фейковими новинами» у ЗМІ.

Сам президент США Дональд Трамп став на захист Гегсета і заявив, що діяльність Гегсета не впливає на ефективність роботи Пентагону, а скандали начебто вигадують «фейкові ЗМІ» та «незадоволені» люди.
Ключові теги: США
 

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