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АНАЛІТИКА

Louis Vuitton підвищив ціни на сумки у США через мита Трампа

 

Через введення тарифів адміністрацією президента Трампа в США подорожчали сумки Louis Vuitton. Французький бренд підвищив ціни приблизно на 4% на своєму сайті, зазначають аналітики Bernstein і Barclays. Про це пише WWD.

"Це підвищення цін, ймовірно, є реакцією на введення 10% тарифу в США. Воно варіюється від +7 для деяких моделей, як-от NeoNoe, до +1 - Twist чи Keepall", - каже аналітикиня Barclays Кароль Маджо. Також ріст цін зафіксували в Японії - 3% та Франції - 2%.

Незмінними залишилися ціни на моделі CarryAll, Biker, All In і Graceful, що, як стверджує аналітик Bernstein Лука Солька, свідчить про те, що ці товари виробляються в США. Модний бренд має три фабрики з виробництва у Техасі та Каліфорнії.

Експерт припускає, що середнє зростання цін на 3,6% "більш ніж достатнє, щоб покрити навіть найгірший сценарій - 20% мита на експорт з ЄС до США". "Ці підвищення цін - первинний вплив тарифів буде незначним", - каже він та додає, що мегабренди, як-от Vuitton, залишаються бажаними, зокрема, мають сильні позиції стосовно ціноутворення.

Крім цього, оскільки тарифи застосовуються до "базової промислової вартості", у Bernstein прогнозують, що реальне зростання цін на предмети розкоші буде "значно нижчим за заявлені 10%", перебуваючи в межах звичайної для індустрії інфляції 5-7%, що спостерігається протягом останніх 50 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція, США
 

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