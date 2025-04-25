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Louis Vuitton підвищив ціни на сумки у США через мита Трампа
10:53 25.04.2025 |
Через введення тарифів адміністрацією президента Трампа в США подорожчали сумки Louis Vuitton. Французький бренд підвищив ціни приблизно на 4% на своєму сайті, зазначають аналітики Bernstein і Barclays. Про це пише WWD.
"Це підвищення цін, ймовірно, є реакцією на введення 10% тарифу в США. Воно варіюється від +7 для деяких моделей, як-от NeoNoe, до +1 - Twist чи Keepall", - каже аналітикиня Barclays Кароль Маджо. Також ріст цін зафіксували в Японії - 3% та Франції - 2%.
Незмінними залишилися ціни на моделі CarryAll, Biker, All In і Graceful, що, як стверджує аналітик Bernstein Лука Солька, свідчить про те, що ці товари виробляються в США. Модний бренд має три фабрики з виробництва у Техасі та Каліфорнії.
Експерт припускає, що середнє зростання цін на 3,6% "більш ніж достатнє, щоб покрити навіть найгірший сценарій - 20% мита на експорт з ЄС до США". "Ці підвищення цін - первинний вплив тарифів буде незначним", - каже він та додає, що мегабренди, як-от Vuitton, залишаються бажаними, зокрема, мають сильні позиції стосовно ціноутворення.
Крім цього, оскільки тарифи застосовуються до "базової промислової вартості", у Bernstein прогнозують, що реальне зростання цін на предмети розкоші буде "значно нижчим за заявлені 10%", перебуваючи в межах звичайної для індустрії інфляції 5-7%, що спостерігається протягом останніх 50 років.
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