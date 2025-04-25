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АНАЛІТИКА

США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

 

Державний секретар США Марко Рубіо переконаний, що США, а не Китай, будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна.

"Сьогоднішній указ президента ясно дає зрозуміти: Сполучені Штати, а не Китай, будуть світовим лідером у відповідальному освоєнні мінеральних ресурсів морського дна та забезпеченні безпеки найважливіших ланцюжків постачання мінералів спільно з нашими партнерами та союзниками", - написав він в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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