Перед світовою економікою постало нове серйозне випробування - глава МВФ

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва попередила світ про нове серйозне випробування, спричинене митною політикою США та значними змінами у сфері міжнародної торгівлі, що лише посилює невизначеність для глобальної економіки.

Про це вона заявила в четвер під час виступу га Весняних зборах МВФ і Світового банку, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми суттєво понизили наші прогнози глобального зростання. Великі зміни в торговельній політиці посилили невизначеність, і це супроводжується жорсткішими фінансовими умовами та більшою волатильністю ринку», - зауважила Георгієва.

Іншими словами, продовжила глава МВФ, «перед світовою економікою постало нове серйозне випробування».

Вона пов'язала це з потенційними наслідками агресивної кампанії чинної адміністрації США щодо оподаткування іноземного імпорту, що змушує компанії відкладати інвестиції, а споживачів - зачекати із запланованими витратами.

Георгієва підкреслила: «Невизначеність погана для бізнесу».

У цьому зв'язку вона закликала країни «швидко врегулювати» торговельні суперечки, які негативно впливають на глобальне зростання.

Георгієва також відреагувала на зауваження міністра фінансів США Скота Бессента на адресу Фонду, зауваживши, що МВФ має намір врахувати ці занепокоєння. Вона висловила вдячність США за внесок, який робить ця країна в рамках членства в МВФ та за особисту підтримку Бессента.

Водночас щодо питання зміни клімату Георгієва зазначила, що Фонд не наймає кліматичних експертів, однак визнає необхідність макроекономічної підтримки для країн, які потерпають від екстремальних погодних змін. За її словами, це є важливою частиною роботи МВФ.