Білоруський холдинг, що був партнером Apple і Tesla, продає оптику і спецобладнання оборонним компаніям РФ в обхід санкцій

Білоруський холдинг Izovaс і повʼязані з ним європейські компанії, продукцію яких купували Apple, Samsung, LG і Tesla, від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року і щонайменше до липня 2024 року поставили до Росії компонентів й обладнання для виготовлення оптики на 200 мільйонів доларів. Це - товари як власного виробництва, так і західного, перепродаж яких до Росії заборонений санкціями. Отримали цю високотехнологічну продукцію оборонні підприємства РФ, зокрема з групи «Ростех», найбільшого в країні виробника зброї.

Це у межах спільного проєкту за участі «Схем» (Радіо Свобода) встановили «Білоруський розслідувальний центр», вашингтонський Центр перспективних оборонних досліджень (C4ADS), литовське медіа 15min.lt, російське незалежне видання iStories, за підтримки гакерської групи «Кіберпартизани». Холдинг Izovaс на запитання журналістів не відповів.

Згідно з даними митної і податкової баз Росії, доступ до яких отримали журналісти, щонайменше 30 компаній військово-промислового комплексу РФ, зокрема «Ростеху», були клієнтами білоруської Izovaс й однієї з її дочірніх фірм InterNanoTekhnologii з 2022-го по 2024-й роки. 22 з цих компаній - наразі під санкціями.

Це - переважно виробники осколково-фугасних снарядів, систем управління вогнем для танків і літаків, розвідувальних комплексів, безпілотників і бойової авіоніки.

Серед товарів, які вони придбали у вищезгаданих білоруських компаній: виробник військових оптичних прицілів - лінзи; виробник засобів самонаведення крилатих ракет - світлофільтри; виробник далекобійних гвинтівок - скляні елементи та вакуумну техніку.

«Постачання таких установок та іншої продукції подвійного призначення до РФ заборонено (санкціями - ред.). Варто зазначити, що, наприклад, такі вакуумні установки є дуже важливими саме для виробництва зброї», - розповіла у коментарі «Схемам» провідна наукова співробітниця Київської школи економіки з питань санкцій Олена Білоусова.

На думку Білоусової, білоруські Izovaс й InterNanoTekhnologii можуть потрапити під санкції західних країн одразу з двох причин: за продаж в Росію заборонених товарів і за торгівлю з вже підсанкційними російськими фірмами. Серед останніх, наприклад, «НМ-Тех».

Московська «НМ-Тех» ще з 2022 року перебуває під санкціями США і Євросоюзу. До січня 2024-го компанія заявляла, що «насичує цивільний ринок сучасною електронно-компонентною базою», а тоді додала до сфер своєї діяльності зовсім інший профіль - виробництво зброї і боєприпасів.

Згідно з митними даними РФ, які отримали журналісти, з листопада 2022-го по серпень 2023-го російська «НМ-Тех» отримала від білоруської «Ізатек-М», яка входить до холдингу Izovac, товарів на майже шість мільйонів доларів. Більшість з них - подвійного призначення, як, наприклад, американське обладнання для виробництва дефіцитних в Росії мікросхем. Постачати такі товари до РФ забороняють правила експортного контролю США.

Журналісти встановили, що це надважливе американське обладнання потрапило до Росії через Китай. Гонконзька фірма Smart Kit Technology через російську ООО «Инжиниринг групп» продала цю установку білоруській «Ізатек-М» (обидві повʼязані з Izovac), а та, зрештою - «НМ-Тех». Незабаром після цього, в серпні 2024 року, ООО «Инжиниринг групп» потрапила під санкції США.

Лише одна компанія «НМ-Тех» заплатила ООО «Инжиниринг групп» майже 106 мільйонів доларів у 2022-2023 роках, відповідно до документів, отриманих від джерела в російській податковій.

Журналісти знайшли й інших клієнтів ООО «Инжиниринг групп», повʼязаних із виробництвом зброї, як, наприклад, систем наведення крилатих ракет «Калібр»: із 35 встановлених оборонних підприємств половина входить до «Ростеху».

Загалом ООО «Инжиниринг групп» виконала військових контрактів на 181 мільйона доларів від 2022 по 2024 рік.

Перші два роки після початку повномасштабної війни Росії проти України виручка самої білоруської групи Izovac подвоювалася, а у 2024 році - зросла на 36%, відповідно до отриманої журналістами інформації з податкової бази Росії.

З квітня 2022 року, щоб обходити санкції США та ЄС, холдинг почав маскуватися і прибрав із назв афілійованих іноземних компаній слово Izovac. Так, наприклад, литовська фірма Izovac Photonics стала i-Photonics. Втім, як встановили журналісти, попри зміну назви, i-Photonics досі може бути повʼязана з білоруською Izovac. Сайт останньої переадресовує користувача на сайт i-Photonics, директор литовської компанії щонайменше до вересня 2024 працював у білоруських фірмах групи Izovac, а заснована литовська i-Photonics - синами засновників Izovac.

У відповідь на запит журналістів в i-Photonics заявили, що компанія є незалежною, а з Izovac її пов'язує лише минула діяльність.

Попри те, що група компаній Izovac формально приватна - належить трьом громадянам Білорусі й не має державного капіталу - її підтримка оборонних підприємств РФ може відображати прихильність режиму Олександра Лукашенка до Кремля, вважає генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб.

«Білорусь є лише формально незалежною, але, по суті, вона фактично є під російською окупацією, контрольована політично та військово Росією. І тому, звичайно, що вони є повністю сателітом, який не тільки допомагає постачати підсанкційні товари, а зокрема дає використовувати свою територію для пуску російської зброї по Україні», - розповіла у коментарі «Схемам» Трегуб.

Компанія Izovac раніше співпрацювала з такими світовими технологічними гігантами, як Apple, Samsung і Tesla. Журналісти направили запити міжнародним партнерам групи Izovac і попросили прокоментувати виявлені факти співпраці їхнього білоруського підрядника з оборонними підприємствами РФ. На час публікації розслідування відповідей від цих компаній журналісти не отримали.

Холдинг Izovac не відповів на численні запити про коментар, направлені на загальні електронні адреси компаній групи й особисто засновникам.

Українські оборонні підприємства також працювали з Izovac, але припинили співпрацю з початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. До 2022 року серед клієнтів білоруського технологічного холдингу були київське конструкторське бюро «ЛУЧ» та науково-виробниче підприємство «Прогрес» з Чернігівщини, відповідно до даних з імпортно-експортної бази ImportGenius, які є в розпорядженні «Схем».