Європа не може дозволити Росії застосовувати енергетичний шантаж - Стармер

Виклики кількох минулих років привели всю Європу до необхідності подвоювати зусилля для забезпечення власної національної та енергетичної безпеки.

Про це у Лондоні під час виступу на самітів щодо майбутнього енергетичної безпеки сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європа не повинна знову опинитися у тому становищі, коли Росія вважатиме, що може шантажувати нас енергією. До того часу, поки Росія не прийде за стіл переговорів та не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, ми маємо продовжувати злам її енергетичних прибутків, які все ще підживлюють «скриню війни» Путіна. Це момент для дій. Це момент для розбудови партнерства з ЄС, щоб відповісти на потреби сьогодення та зустріти глобальні виклики, що виникли упродовж минулих років», - наголосив лідер Великої Британії.

Стармер нагадав, що усього шість тижнів тому (2-го березня - ред.) у Лондоні лідери європейських держав стояли пліч-о-пліч з Президентом Зеленським, щоб працювати разом для європейської безпеки. Сьогоднішня зустріч у Лондоні присвячена питанням безпеки енергетичної.

За його словами, єдиною причиною, яка зібрала сьогодні у Лондоні саміт з енергетичної безпеки, є те, що світ змінився. Всі стереотипи та зразки, які існували у багатьох сферах - від національної безпеки й оборони до економіки й торгівлі, просто відпали. Відтоді Європа і світ живуть в умовах перманентної нестабільності.

«Кожна родина та кожний бізнес в усьому Об'єднаному Королівстві платять свою ціну за те, що Росія перетворила енергію на зброю, а вона зробила саме це. Але ... коли йдеться про енергію, ми також сплачуємо ціну за нашу надмірну залежність упродовж багатьох років від гравців на глобальному ринку викопного пального, що підірвало економіку та бюджети громадян, зробило їх вразливими до волі диктаторів, таких як Путін», - зазначив Стармер.

Він визнав, що викопне пальне залишатиметься частиною енергетичного балансу Великої Британії ще кілька десятиліть. Але при цьому ключ до перемоги у боротьбі за енергетичну безпеку знаходиться у розвитку відновлювальних джерел та міжнародного партнерства у цій сфері. Саме такі зусилля з внутрішнього виробництва «чистої» енергії можуть дозволити європейським країнам відновити контроль над національними енергетичними системами, гарантувати енергетичну безпеку та знизити рахунки за енергію для споживачів.

Стармер висловив намір перетворити Велику Британію на світову «суперсилу» у вимірі виробництва чистої енергії та досягти поставлених «зелених» цілей до 2030 року.