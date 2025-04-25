Іран запропонував США особливий варіант ядерної угоди, - Axios

Тегеран натякнув на можливість проміжної угоди зі США. У Вашингтоні поки що не схвалили цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі в суботу, 19 квітня, поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.

Джерела видання повідомили, що натомість Арагчі запропонував розглянути ймовірність укладення проміжної угоди. Місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.

Віткофф у відповідь зазначив, що США наразі не готові до проміжної угоди та зосереджуються на досягненні повноцінної угоди у встановлений термін. Водночас, обидві сторони не виключили повернення до проміжного варіанту у разі потреби.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що до остаточного варіанту угоди ще далеко, але президент Трамп прагне уникнути військового сценарію - ударів військових США по ядерних об'єктах або підтримати аналогічні дії Ізраїлю.

Рубіо додав, що США готові погодитися на цивільну ядерну програму Ірану, за умови відмови Тегерану від збагачення урану на власній території.

Він також зазначив, що у разі військового сценарію, операція буде значно складнішою, ніж 5-10 років тому, адже на сьогоднішній день ядерна та військова програми Ірану просунулися вперед.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який нещодавно відвідав Тегеран, заявив, що Іран зацікавлений в угоді. Технічна група Агентства незабаром відвідає країну для обговорення технічних аспектів моніторингу.

Ядерна програма Ірану

Сполучені Штати та Іран десятиліттями перебувають у напружених відносинах.

Зокрема, Вашингтон вимагає від Тегерану припинити виробництво високозбагаченого урану, який використовується в ядерних боєголовках. Однак Іран регулярно заявляє про своє право на ведення програми та створенні ядерної зброї.

У березні Дональд Трамп запропонував верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї поновити переговори щодо нової ядерної угоди. Іранський лідер спочатку відмовився від пропозиції, але згодом під тиском погодився вести переговори зі США.

Минулої суботи, 19 квітня, в Римі Арагчі та Віткофф провели як непрямі, так і прямі переговори щодо нової ядерної угоди. Посередником виступив міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді. За словами офіційних осіб, діалог триває конструктивно.

Наступний раунд технічних переговорів відбудеться в суботу, 26 квітня, в Омані. Його очолить керівник політичного планування Держдепартаменту США Майкл Антон. Також не виключається повторна зустріч Віткоффа й Арагчі після завершення технічного раунду.