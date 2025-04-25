У США визначилися, хто очолить делегацію на ядерних перемовинах з Іраном - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа призначила директора з планування Держдепу Майкла Антона керівником технічної групи Сполучених Штатів на переговорах з Іраном щодо його ядерної програми.

Як передає Укрінформ, про це із посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомляє Politico.

Антон очолить команду із близько десяти кар'єрних чиновників з усього уряду США, щоб узгодити деталі угоди, яка накладе значні обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій, йдеться у матеріалі.

Він очолить перший раунд експертних переговорів із іранськими чиновниками на вихідних перед тим, як спецпредставник президента США Стів Віткофф знову зустрінеться з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Римі наступного тижня. Антон супроводжував Віткоффа під час останнього раунду перемовин у Римі.

Антон раніше працював у Раді національної безпеки США за першої президентської каденції Трампа, після чого був науковим співробітником консервативного Інституту Клермонта. Він ще не зайняв публічну позицію щодо «справи Ірану», йдеться у матеріалі.

У Politico зазначили, що наразі незрозуміло, чи будуть Сполучені Штати вимагати від Ірану повної ліквідації його ядерної програми, чи працюватимуть над домовленістю, яка дозволить Тегерану зберегти деякі об'єкти за умови суворих заходів перевірки.