Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабінет Трампа може відновити свої повноваження, коли Маск піде з DOGE - Reuters

 

Члени кабінету президента США Дональда Трампа, ймовірно, обмежать вплив працівників Департаменту ефективності уряду (DOGE) та відновлять контроль над бюджетами та персоналом після того, як Ілон Маск піде з DOGE.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, передає Укрінформ.

Як зазначається, повноваження Маска як спеціального державного службовця закінчуються наприкінці травня.

Очолюваний ним DOGE докладав зусиль щодо скорочення державних службовців і зменшення дефіциту бюджету через масові звільнення, скасування контрактів. Це зробило його дуже непопулярним серед кар'єрних співробітників.

Американські міністри вважають, що співробітники DOGE зазіхають на їхні традиційні повноваження щодо найму та звільнення, і деякі з них не бажають виконувати приписи департаменту.

Урядовці послідовно наполягають на більшому контролі з їхнього боку за бюджетними рішеннями.

Найсуттєвішим зрушенням стане збільшення повноважень самого кабінету. Керівники агентств тепер матимуть останнє слово щодо пріоритетності пропозицій, зміцнюючи свою роль у центрі федеральної ефективності та стратегії витрат.

Крім того, за словами одного зі співрозмовників агенства, кабінет міністрів матиме більше автономії і не потребуватиме підпису Маска щодо кожного рішення.

Водночас відбудеться переоцінка впливу і обов'язків молодих інженерів, яких найняв Маск для роботи в DOGE.

Оскільки Маск повертається до свого бізнесу, DOGE потрібно буде знайти іншого лідера. Однією з можливих кандидатур є Емі Глісон, яку в лютому Білий дім призначив виконувачкою обов'язків адміністратора.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6890
  0,0183
 0,04
EUR
 1
 47,4171
  0,1250
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1519  0,11 0,26 41,9111  0,18 0,43
EUR 46,9685  0,12 0,25 47,9044  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,05 0,12 41,7100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес