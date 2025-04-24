Кабінет Трампа може відновити свої повноваження, коли Маск піде з DOGE - Reuters

Члени кабінету президента США Дональда Трампа, ймовірно, обмежать вплив працівників Департаменту ефективності уряду (DOGE) та відновлять контроль над бюджетами та персоналом після того, як Ілон Маск піде з DOGE.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, передає Укрінформ.

Як зазначається, повноваження Маска як спеціального державного службовця закінчуються наприкінці травня.

Очолюваний ним DOGE докладав зусиль щодо скорочення державних службовців і зменшення дефіциту бюджету через масові звільнення, скасування контрактів. Це зробило його дуже непопулярним серед кар'єрних співробітників.

Американські міністри вважають, що співробітники DOGE зазіхають на їхні традиційні повноваження щодо найму та звільнення, і деякі з них не бажають виконувати приписи департаменту.

Урядовці послідовно наполягають на більшому контролі з їхнього боку за бюджетними рішеннями.

Найсуттєвішим зрушенням стане збільшення повноважень самого кабінету. Керівники агентств тепер матимуть останнє слово щодо пріоритетності пропозицій, зміцнюючи свою роль у центрі федеральної ефективності та стратегії витрат.

Крім того, за словами одного зі співрозмовників агенства, кабінет міністрів матиме більше автономії і не потребуватиме підпису Маска щодо кожного рішення.

Водночас відбудеться переоцінка впливу і обов'язків молодих інженерів, яких найняв Маск для роботи в DOGE.

Оскільки Маск повертається до свого бізнесу, DOGE потрібно буде знайти іншого лідера. Однією з можливих кандидатур є Емі Глісон, яку в лютому Білий дім призначив виконувачкою обов'язків адміністратора.