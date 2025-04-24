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Glencore остаточно вийшла з РуссНєфті, продавши частку після 20 років володіння акціями
16:22 24.04.2025 |
Один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкісноземельних матеріалів Glencore продав свою частку в російській нафтовій компанії "РуссНєфть" після понад 20 років володіння акціями. Про це пише The Moscow Times.
Згідно з оновленими даними про акціонерний капітал РуссНєфті, зі списку акціонерів зникла Rambero Holding - структура, через яку Glencore володіла 23,46% акцій компанії.
Натомість серед нових акціонерів з'явилася компанія з ОАЕ - OCN International DMCC, якій тепер належить 12,25% акцій. Іншу частку у 12,75% викупило дочірнє підприємство РуссНєфті - ТОВ "Білі ночі".
Швейцарський трейдер був серед ключових партнерів РуссНєфті з початку 2000-х років, але ще наприкінці 2023 року вирішив остаточно вийти з бізнесу в Росії.
Швидко завершити угоду тоді не вдалося через обмеження, які російська влада запровадила для інвесторів із "недружніх" країн. Але у 2024 році президент РФ Володимир Путін дозволив проведення таких угод, що дало змогу Glencore продати частку у російській компанії.
Glencore офіційно заявляла, що не має "операційної присутності в Росії" з початку повномасштабної війни в Україні. Керівник РуссНєфті Євгеній Толочек також запевняв, що Glencore не впливає на управління компанією.
Водночас Glencore зберігає частку в EN+ Group - материнській компанії російської "Русал", що виробляє первинний алюміній і глинозем.
Раніше у Glencore зазначали, що за нинішніх обставин "немає реалістичного способу вийти" з капіталу EN+.
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