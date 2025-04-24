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Китай відправ ще трьох астронавтів на власну космічну станцію
15:54 24.04.2025 |
Китайська ракета-носій Long March 2F з космічним апаратом у четвер, 24 квітня, відправила трьох астронавтів на космічну орбітальну станцію «Тяньгун-1».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.
Ракета-носій з космічним кораблем і членами екіпажу на борту стартувала з космодрому на північному заході Китаю о 17:17 за пекінським часом.
«Шеньчжоу 20» - це дев'ята місія з екіпажем, що прямує до «Тяньгун-1», яка обертається на висоті від 340 до 450 кілометрів над Землею.
Очікується, що космічний корабель пристикується до космічної станції приблизно через 6,5 годин після запуску.
Апарат перевозить командувача місії Чень Дуна, для якого це вже третя подорож у космос, а також астронавтів-початківців Чена Жонгруї і Вана Джіє.
Місія триватиме шість місяців.
Під час перебування астронавтів «Шеньчжоу 20» на борту космічної станції до них відправлять місію, яка доставить запаси харчування, паливо для підтримки «Тяньгун-1» на орбіті, а також нові експерименти та матеріали.
Зазначається, що члени попередньої місії «Шеньчжоу 19» повернуться на Землю на власному космічному кораблі вже наступного тижня.
Китай планує залишити «Тяньгун-1», яка приблизно на 20% більша за Міжнародну космічну станцію (МКС), постійно населеним принаймні протягом 10 років.
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