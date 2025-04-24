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АНАЛІТИКА

США відкрили новий завод для збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів

 

Армія США спільно з General Dynamics відкрила сучасний завод у штаті Арканзас, щоб посилити виробництво артилерійських боєприпасів та зміцнити оборонну промислову базу.

Новий завод із завантаження, складання та пакування артилерійських боєприпасів (LAP) розпочав роботу в Камдені, штат Арканзас. Він став частиною стратегії армії США щодо масштабного нарощування виробництва 155-мм високофугасних снарядів, попит на які значно зріс в останні роки.

За словами міністра армії Дена Дрісколла, відкриття LAP-заводу є частиною ширшої ініціативи з модернізації оборонного виробництва. Він наголосив, що здатність до перемоги на полі бою починається саме з надійних і потужних виробничих потужностей. Завод у Камдені вже оснащений двома сучасними виробничими лініями, а після досягнення повної готовності зможе випускати до 50 000 снарядів на місяць.

Загальна мета армії - досягти рівня 100 000 155-мм снарядів на місяць у масштабах усіх виробничих майданчиків. Це майже вчетверо більше, ніж у 2022 році.

У процесі реалізації проєкту брали участь федеральні, державні й місцеві органи влади. Як зазначив високопосадовець армії Пет Мейсон, партнерство між усіма сторонами дозволило оперативно реалізувати будівництво та запуск заводу.

За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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