Індія замовить ще 40 винищувачів Rafale у Франції

Індія готується до укладення нового контракту з Францією на придбання 40 додаткових винищувачів Rafale, щоб компенсувати брак бойових літаків і уникнути затягування з вибором нового багатоцільового винищувача.

Як повідомляє видання Bharat Shakti, угода щодо другого траншу закупівлі Rafale буде підписана 28-29 квітня 2025 року. Вона розглядатиметься як «швидка угода» MRFA-plus і проходитиме паралельно з контрактом на постачання палубних Rafale для ВМС Індії.

Нова закупівля викликана затримками у програмі MRFA (Medium Multi-Role Fighter Aircraft), яка мала забезпечити ВПС Індії сучасним багатоцільовим винищувачем із високим рівнем локалізації виробництва. Через труднощі з реалізацією цієї програми та нестачею літаків у бойових ескадрильнях Індія вирішила повернутися до перевіреного рішення.

Наразі індійські ВПС використовують Rafale у складі двох ескадрилей, а також розглядають можливість посилення морської авіації завдяки палубній версії винищувача. Очікується, що додаткові винищувачі поліпшать логістичну сумісність між видами збройних сил і зменшать навантаження на обслуговування техніки різних типів.

Співпраця з французькими компаніями Dassault Aviation і Safran розширюється, що може стати повноцінною альтернативою складній та повільній MRFA-програмі. Закупівля 40 нових Rafale дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в авіапарку, що наразі не досягає цільового рівня у 41 бойову ескадрилью, необхідну для стримування китайської авіації.

Нагадаємо, що першу партію з 36 Rafale Індія придбала за міжурядовою угодою, укладеною у вересні 2016 року на суму €7,87 млрд. Усі літаки, за винятком одного, були передані замовнику до кінця 2022 року. Винищувачі добре себе зарекомендували, що й стало підґрунтям для ухвалення рішення про нову закупівлю.