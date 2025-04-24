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АНАЛІТИКА

У 2024 році втрати від криптошахрайства у США перевищили $9 млрд

 

У 2024 році влада США отримала майже 150 000 скарг на шахрайство в криптовалютній сфері із сумарними втратами близько $9,3 млрд. Це випливає зі звіту Центру з розгляду скарг на інтернет-злочини (IC3) ФБР.

Водночас загальна кількість прецедентів, пов'язаних із шахрайством, здирництвом, крадіжкою даних, у 2024 році становила 859 532. Сумарні підтверджені втрати - $16,6 млрд, що на 33% більше, як порівняти з 2023 роком.

У розрізі криптоактивів приріст в обсязі збитків становить уже 66%. Найбільш вразливою групою для шахраїв, згідно зі звітом, є люди віком від 60 років:

У 2024 році втрати від криптошахрайства у США перевищили $9 млрд

 Кількість скарг, обсяг втрат і вікові групи щодо шахрайства в криптосфері. Джерело: звіт IC3.

На графіку нижче видно, що обсяг втрат від подібних прецедентів у США стрімко зростає з 2021 року:

У 2024 році втрати від криптошахрайства у США перевищили $9 млрд

 Динаміка втрат за прецедентами в криптосфері за роками. Джерело: звіт IC3.

Більша частина скарг стосується криптопірамід і вимагання - 41 557 і 54 936 відповідно. Приріст за обсягом втрат від таких випадків порівняно з 2023 роком становить 9% і 47% відповідно.

У 2024 році втрати від криптошахрайства у США перевищили $9 млрд
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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