Британія оголосила нові торговельні санкції проти Росії

Уряд Великої Британії у четвер, 24 квітня, оголосив про 150 торговельних санкцій проти Російської Федерації, щоб «задушити російську військову машину».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

«Сьогодні ми демонструємо нашу силу, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації», - заявив молодший міністр у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Великої Британії Стівен Дауті.

У новому британському пакеті обмежувальних заходів, оголошеному сьогодні вранці, йдеться про 150 нових торговельних санкцій проти Росії.

Зазначається, що сьогоднішній санкційний пакет в основному спрямований на припинення доступу інноваційного програмного забезпечення та технологій до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор, які використовуються для пілотування безпілотниками у війні проти України, а також на припинення передачі технологій, які використовуються у виробництві товарів високого пріоритету (електронні товари, такі як підсилювачі та електронні схеми).

Уряд також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів, щоб обмежити військовий і промисловий потенціал Росії.

Крім цього, Лондон закриває Росії доступ до інших технологій, включаючи програмне забезпечення, здатне шукати та розробляти нові нафтові та газові свердловини.

«Припинення доходів Росії від енергетичних ресурсів вичерпає військові кошти Путіна. Ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для заробітку на нових запасах нафти та газу, запобігаючи використанню британського досвіду для підливання свіжого палива в російську військову машину», - зазначив Дауті.

Нові обмежувальні заходи набувають чинності негайно.