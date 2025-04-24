У «Пошті Росії» виявили «дірку» у фінансах на $2,4 мільярда та відсутність головного бухгалтера

"Пошта Росії" поринула в управлінський хаос, втратила майже половину власного капіталу і тоне в збитках, які не можуть покрити навіть багатомільярдні вливання з російського бюджету.

Про це заявила Рахункова палата Росії, перевіривши діяльність "Пошти Росії" за 2020-2024 роки, передає The Moscow Times.

Як з'ясували аудитори, у компанії з виручкою 220 млрд руб. на рік і чисельністю співробітників понад 200 тис. осіб немає головного бухгалтера.

Потрапивши під санкції та втративши доступ до доставки міжнародних посилок, "Пошта Росії" за 2022-2024 роки отримала накопиченим підсумком 68 млрд руб. чистого збитку. 2025 року, згідно із затвердженим бюджетом, збиток "Пошти Росії" збільшиться до 44 млрд руб., а до 2030 року він сягне 87 млрд руб. Сукупна "дірка" у фінансах компанії становитиме, таким чином, 199 млрд руб. ($2,39 млрд) за дев'ять років.

Власний капітал "Пошти Росії" за 2022-2024 скоротився на 44%, і щоб звести кінці з кінцями, держкорпорація активно набирає борг: його загальний обсяг за останні чотири роки зріс на 73%, до 128,2 млрд руб. Чистий, тобто не покритий грошовими резервами, борг підскочив удвічі, до 84,2 млрд руб., і тепер у 69,6 раза перевищує показник EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків, знецінення та амортизації). Загальноприйнята норма цього співвідношення - у десятки разів нижча (3-5).

Як зазначає Рахункова палата Росії, на хаос та імітацію перетворилися і процедури бізнес-планування. Цілі "Пошти Росії" затверджуються в середині або наприкінці звітного року, а "цільові значення показників на 2024 рік було затверджено за один робочий день до завершення звітного року".

Однак, незважаючи на збитки, витрати на оплату праці топменеджерів "Пошти Росії" та їхніх радників зросли в 1,5 раза за чотири роки, а торік включали близько 100 млн руб. премій.

"Діяльність АТ "Пошта Росії" здійснюється неефективно, завдає збитків і не сприяє вирішенню поставлених завдань розвитку та підвищення доступності послуг поштового зв'язку у Росії", - сказано у висновку Рахункової палати РФ.

Раніше повідомлялося, що "Пошта Росії" перейшла на ручне сортування листів і почала затримувати доставку кореспонденції на місяць і більше, навіть у межах одного регіону. Це сталося через західні санкції, внаслідок яких частина іноземного обладнання перестала працювати.

Також повідомлялося, що російський уряд готується за рахунок росіян рятувати "Пошту Росії", яка зазнає збитків третій рік поспіль. Так, щороку російський поштовий оператор зможе отримувати близько 5 млрд руб., які бюджет збере у вигляді штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Наприкінці минулого року стало відомо, що російська державна "Пошта Росії", що застрягла в борговій ямі, змушена розпродавати активи через постійні збитки і відсутність ефективних джерел доходу. Компанія змогла реалізувати 94 "непрофільні об'єкти" за 2,7 млрд руб.