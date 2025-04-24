В РФ найбільший виробник сільськогтехніки масово звільнив працівників

Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії - компанія "Ростсельмаш" - скоротив близько 2 000 співробітників.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на співвласника компанії та президента асоціації "Росспецмаш" Костянтина Бабкіна.

За його словами, всю осінь 2024 року підприємство працювало лише три дні на тиждень, на початку 2025 року вдалося повернути п'ятиденний робочий тиждень, але у "зниженому" форматі.

Він розповів, що "Ростсельмаш" також вимушено скоротив інвестиційну програму через зростання ключової ставки центробанку Росії та зменшення попиту на сільськогосподарську техніку.

Крім того, зі зростанням ключової ставки прийшло і скорочення держпідтримки, переважна частина якої йшла на субсидії за кредитами, зокрема, пільговий лізинг. Таким чином 40% річного випуску заводу залишається на майданчиках, поскаржився російський підприємець.

Бабкін додав, що загалом "Ростсельмаш" минулого року зменшив випуск продукції відразу на 30%.