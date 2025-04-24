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Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами
08:45 24.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп припустив, що він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів наступного місяця, повідомила CNN у середу.
Серед іншого Трампа запитали про ймовірність його зустрічі з Путіним в Саудівській Аравії.
"Це можливо, але, швидше за все, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - цитує Трампа CNN.
Близькосхідне турне, заплановане на 13-16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа на другому терміні, після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.
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