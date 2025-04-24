Давоський форум почав розслідування щодо засновника Шваба, звинуваченого у фінансових порушеннях

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) підтвердив у середу, що розпочав розслідування звинувачень проти свого засновника Клауса Шваба після листа інформатора, який спонукав його до відставки.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

У заяві, оприлюдненій у середу, ВЕФ заявив, що його правління одноголосно підтримало рішення розпочати незалежне розслідування, підтвердивши попередню інформацію видання The Wall Street Journal.

У листі інформатора, який нібито надіслали чинні та колишні співробітники, Шваб звинувачується у фінансових порушеннях, зокрема нецільовому використанні коштів ВЕФ і неналежному ставленні до співробітників, писало видання WSJ.

Його дружину Хільде Шваб також звинувачують у використанні ресурсів ВЕФ для особистих поїздок. Як повідомляє WSJ, Шваб заперечує всі звинувачення.

Представник ВЕФ заявив у середу, що Опікунська рада організації «одноголосно підтримала рішення Комітету з аудиту та ризиків розпочати незалежне розслідування після листа інформатора, який містить звинувачення проти колишнього голови Клауса Шваба».

У ВЕФ додали, що хоча організація сприймає звинувачення проти Шваба серйозно, вони «залишаються недоведеними». В організації наголосили, що чекатимуть на результати розслідування, щоб прокоментувати їх докладніше.

Як повідомляв Укрінформ, голова Опікунської ради Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб заявив, що залишає посаду.

Всесвітній економічний форум - міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі (Швейцарія); крім того, Форум виступає організатором ділових заходів у різних країнах. Щорічна зустріч збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

Утворений у 1970 році. Членами форуму є понад 1000 великих компаній та урядових організацій з різних країн світу.