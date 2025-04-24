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Давоський форум почав розслідування щодо засновника Шваба, звинуваченого у фінансових порушеннях
23:06 23.04.2025 |
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) підтвердив у середу, що розпочав розслідування звинувачень проти свого засновника Клауса Шваба після листа інформатора, який спонукав його до відставки.
Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.
У заяві, оприлюдненій у середу, ВЕФ заявив, що його правління одноголосно підтримало рішення розпочати незалежне розслідування, підтвердивши попередню інформацію видання The Wall Street Journal.
У листі інформатора, який нібито надіслали чинні та колишні співробітники, Шваб звинувачується у фінансових порушеннях, зокрема нецільовому використанні коштів ВЕФ і неналежному ставленні до співробітників, писало видання WSJ.
Його дружину Хільде Шваб також звинувачують у використанні ресурсів ВЕФ для особистих поїздок. Як повідомляє WSJ, Шваб заперечує всі звинувачення.
Представник ВЕФ заявив у середу, що Опікунська рада організації «одноголосно підтримала рішення Комітету з аудиту та ризиків розпочати незалежне розслідування після листа інформатора, який містить звинувачення проти колишнього голови Клауса Шваба».
У ВЕФ додали, що хоча організація сприймає звинувачення проти Шваба серйозно, вони «залишаються недоведеними». В організації наголосили, що чекатимуть на результати розслідування, щоб прокоментувати їх докладніше.
Як повідомляв Укрінформ, голова Опікунської ради Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб заявив, що залишає посаду.
Всесвітній економічний форум - міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі (Швейцарія); крім того, Форум виступає організатором ділових заходів у різних країнах. Щорічна зустріч збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.
Утворений у 1970 році. Членами форуму є понад 1000 великих компаній та урядових організацій з різних країн світу.
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