«Останній інгредієнт отруйного коктейлю». У Швейцарії стривожені різким зростанням франка

Різке зростання курсу швейцарського франка, викликане агресивною торговою політикою президента США Дональда Трампа, може призвести до втручання Національного банку Швейцарії (SNB), пише Reuters.

З початку квітня франк, який розглядається інвесторами як "тиха гавань" в умовах економічної невизначеності, подорожчав приблизно на 9% відносно долара США, що стало найбільшим місячним зростання з часів фінансової кризи 2008 року.

Таке сильне зміцнення франка створює ризики для досягнення швейцарського цільового рівня інфляції у 0-2%, оскільки здешевлює імпорт, тоді як інфляція й так вже близька до нуля.

Це також шкодить швейцарським експортерам, роблячи їхні товари дорожчими за кордоном.

"Зростання швейцарського франка стало останнім інгредієнтом отруйного коктейлю для швейцарської промисловості. Компанії і так борються зі слабким попитом за кордоном, загрозою масштабних американських мит проти Швейцарії та невизначеністю, спричиненою торговельною політикою президента Трампа", - пояснив Жан-Філіпп Коль, заступник директора промислової асоціації Swissmem.

Аналітики вважають, що SNB може вдатися до валютних інтервенцій (продажу франків для послаблення його курсу), оскільки самого лише зниження процентної ставки може бути недостатньо.

"Швидкість і масштаб недавнього зростання швейцарського франка, особливо з 2 квітня, значно підвищує ймовірність того, що SNB близький до того, щоб розглядати це як пороговий момент для інтервенції. Хоча політичний імідж має значення, інтервенція залишається ймовірною, якщо стабільність цін під загрозою", - сказав керівник відділу макростратегії Swiss Re Патрік Санер.

Інтервенції створять нові ризики, зокрема можливість того, що США звинуватять Швейцарію у валютних маніпуляціях, що вже траплялося у 2020 році.