Фінансові новини
- |
- 24.04.25
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан заявив, що видобуватиме стільки нафти, скільки потрібно йому, а не ОПЕК
22:58 23.04.2025 |
Казахстан, який регулярно перевищує квоти, встановлені ОПЕК+, визначає рівень видобутку нафти в країні насамперед національними інтересами. Про це в інтерв'ю Reuters сказав нещодавно призначений міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов.
Про те, що кілька інших членів групи ОПЕК+, зокрема провідний виробник Саудівська Аравія, були обурені зростанням видобутку в Казахстані, повідомили агентству минулого місяця три джерела в організації.
Аккенженов також заявив, що Казахстан не може скоротити видобуток нафти на трьох своїх великих нафтовидобувних проєктах, оскільки вони контролюються іноземними гігантами.
"Діяти відповідно до національних інтересів. Це широке формулювання, але воно повністю охоплює всю ситуацію, яку ми маємо зараз. Діяти лише відповідно до національних інтересів", - сказав міністр.
За його словами, Казахстан готовий виконувати зобов'язання в рамках ОПЕК+, але не може зупинити видобуток на старих родовищах, оскільки це призведе до їхнього знищення.
"Приріст видобутку йде лише користуючись з нових родовищ. Тому якщо ми почнемо глушити старі родовища - це постріл у ногу", - сказав міністр.
Аккенженов додав, що Казахстан готовий продовжувати переговори з акціонерами великих проєктів, але не може змусити їх скорочувати видобуток.
70% видобутку нафти в Казахстані припадає на три великі проєкти - Кашаган, Тенгіз та Карачаганак.
Проєкт Кашаган розробляється консорціумом North Caspian Operating Company (NCOC), до якого входять Shell, Eni, TotalEnergies та Exxon Mobil.
Основним акціонером Тенгізшевройлу, оператора Тенгізу, є американський Chevron (50%). Також частки в проєкті мають Exxon Mobil (25%), казахстанський Казмунайгаз (20%) і російський Лукойл (5%).
Карачаганак розробляє консорціум KPO у складі Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), Лукойл (13,5%) та Казмунайгаз (10%).
На початку квітня вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) домовилися збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу в травні.
Це рішення є частиною поступового повернення до нормального рівня видобутку після добровільного скорочення на 2,2 мільйона барелів на день, про яке було оголошено у 2023 році.
Травневе нарощування видобутку буде майже втричі більшим, ніж очікувалося раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Білому домі вимагають, щоб Зеленський не коментував «мирні переговори» у ЗМІ
|Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над «угодою про надра»
|Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України
|Трамп накинувся на Зеленського через Крим: Україна втратила його «багато років тому»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Le Point: Кремль знову вимагає Запоріжжя і Херсон
|Зеленський про зустріч у Лондоні: cторони працювали змістовно, Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції
|Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про «Кримську декларацію» Помпео
|У Білому домі вимагають, щоб Зеленський не коментував «мирні переговори» у ЗМІ
|Келлог охарактеризував переговори з українською делегацією в Лондоні як позитивні
|Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над «угодою про надра»
|Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України
Бізнес
|Європейське космічне агентство запустило місію з вирощування їжі в космосі
|Toyota і Daimler Truck готуються завершити об'єднання підрозділів із випуску вантажівок
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»
|Криптоказино обійшли блокування та заробили понад $80 млрд — дослідження
|Archer та United Airlines запустять повітряне таксі в Нью-Йорку
|BMW Group зафіксувала 33% зростання продажів електромобілів на початку 2025 року
|Airbus відклала випуск водневого літака до середини 2040-х