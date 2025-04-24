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АНАЛІТИКА

Казахстан заявив, що видобуватиме стільки нафти, скільки потрібно йому, а не ОПЕК

 Нафтове родовище Кашаган у Казахстані (фото - Казмунайгаз)

Казахстан, який регулярно перевищує квоти, встановлені ОПЕК+, визначає рівень видобутку нафти в країні насамперед національними інтересами. Про це в інтерв'ю Reuters сказав нещодавно призначений міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов.

Про те, що кілька інших членів групи ОПЕК+, зокрема провідний виробник Саудівська Аравія, були обурені зростанням видобутку в Казахстані, повідомили агентству минулого місяця три джерела в організації.

Аккенженов також заявив, що Казахстан не може скоротити видобуток нафти на трьох своїх великих нафтовидобувних проєктах, оскільки вони контролюються іноземними гігантами.

"Діяти відповідно до національних інтересів. Це широке формулювання, але воно повністю охоплює всю ситуацію, яку ми маємо зараз. Діяти лише відповідно до національних інтересів", - сказав міністр.

За його словами, Казахстан готовий виконувати зобов'язання в рамках ОПЕК+, але не може зупинити видобуток на старих родовищах, оскільки це призведе до їхнього знищення.

"Приріст видобутку йде лише користуючись з нових родовищ. Тому якщо ми почнемо глушити старі родовища - це постріл у ногу", - сказав міністр.

Аккенженов додав, що Казахстан готовий продовжувати переговори з акціонерами великих проєктів, але не може змусити їх скорочувати видобуток.

70% видобутку нафти в Казахстані припадає на три великі проєкти - Кашаган, Тенгіз та Карачаганак.

Проєкт Кашаган розробляється консорціумом North Caspian Operating Company (NCOC), до якого входять Shell, Eni, TotalEnergies та Exxon Mobil.

Основним акціонером Тенгізшевройлу, оператора Тенгізу, є американський Chevron (50%). Також частки в проєкті мають Exxon Mobil (25%), казахстанський Казмунайгаз (20%) і російський Лукойл (5%).

Карачаганак розробляє консорціум KPO у складі Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), Лукойл (13,5%) та Казмунайгаз (10%).

На початку квітня вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) домовилися збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу в травні.

Це рішення є частиною поступового повернення до нормального рівня видобутку після добровільного скорочення на 2,2 мільйона барелів на день, про яке було оголошено у 2023 році.

Травневе нарощування видобутку буде майже втричі більшим, ніж очікувалося раніше.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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