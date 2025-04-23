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АНАЛІТИКА

Найбільша держкомпанія Китаю відновила закупівлі російської нафти

 

Sinopec, найбільша держкомпанія Китаю, яка є найбільшим нафтопереробником в Азії, відновила закупівлі російської нафти після паузи, взятої в березні для оцінки санкційних ризиків.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За їхніми словами, Unipec, торговий підрозділ китайської компанії, законтрактував сорт ESPO з відвантаженням у травні.

Поставки були припинені в березні після погрози президента США Дональда Трампа обкласти митами покупців російської нафти.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Китай
 

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